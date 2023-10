“Cóntoche un baile” en la Casa da Cultura.

Decenas de personas, muchas de ellas en familia, participaron en la biblioteca central de Cangas en esta actividad en la que Montse Rivera acerca de forma original y divertida a los bailes y juegos tradicionales de una manera que no deja indiferente a nadie. Se engloba en el programa “Ler conta moito”, un valor añadido de aprendizaje y diversión.

La Corporación de Bueu inicia una gira de relaciones internacionales

En el Concello de Bueu ya no está Fidel Castro, que en su última etapa fue concejal de Relacións Institucionais. Ahora parece que lo que se lleva son las relaciones internacionales. Por lo que nos hemos enterado estos días uno de los ediles del grupo de gobierno andaba por Turquía y por lo que sabemos no tenía previsto ningún injerto capilar. Y hay otro que se nos va a cruzar el Atlántico para una visita en profundidad a la Cuba revolucionaria. No le faltan peticiones para que vuelva con puros habanos y botellas de ron. Nuestra propuesta es que se lleve de aquí licor café y aproveche para hacer un auténtico y sabroso intercambio cultural.

Un jabalí bastante más listo que el hambre

Me cuentan también que merodea por los montes de O Morrazo un jabalí de gran porte y mayor inteligencia, o al menos astucia, para esquivar a los cazadores que llevan varias temporadas siguiéndole el rastro y no logran darle caza. Saben el uno y los otros donde se encuentran los contrincantes en esa lucha que no es para matar el hambre, sino por otras motivaciones que a muchos se nos escapan. Pues que siga el juego, si se queda en ello y no gana ninguno.