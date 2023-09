La foto de Darbo al revés.

La imagen revela la cantidad de fotógrafos o interesados en sacar la fotografía en la que se puede ver a las Damas y Galanes que participaron en la Danza de Darbo reunidos para la tradicional pose. No es un desfile de moda, pero como si lo fuera, prácticamente. Y hay grandes objetivos entre el público.

El ruxe, ruxe con la empresa del compostaje

Ruxe, ruxe, el contrato de la supervisión del compostaje. La leal oposición todavía no quiere desvelar los motivos que le hacen pensar mal. Pero asegura que nos tendrá plenamente informados. Nosotros, como ellos, atentos a lo que suceda.

Adios a Adolfo Agulla Reyes

Adolfo Agulla Reyes había ocupado en varias ocasiones parte de esta sección por sus cumpleaños. Se había hecho centenario y había alcanzado los 102. El padre del jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, no dejó el viernes. Desde aquí acompañamos a toda la familia en su pesar y deseamos que la longevidad sea genética.

La responsabilidad de los conductores de bus escolar

El inicio de curso nos deparó ayer un accidente de autobús. Por suerte, no tuvo demasiadas consecuencias, pero nos alerta de que no es fácil la profesión de un conductor de autobús escolar, cargado con enorme responsabilidad, no siempre valorad@ Bueno, ahora pongámonos manos a la obra y que este incidente sea el único que se produzca a lo largo del curso.