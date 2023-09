“Emociona que ‘20.000 especies de abejas’ tenga opción a los Oscar, pero nunca se sabe”

La proyección de la ópera prima de la alavesa Estíbaliz Urresola “20.000 especies de abejas”, seleccionada esta semana como una de las tres precandidatas a representar a España en los Oscar, fue uno de los grandes atractivos de la segunda jornada del Festival de Bueu. Su directora de Arte, Izaskun Urkijo participó en un coloquio previo con el público. Ella se encargó de crear los espacios para el rodaje de este film que trata sobre la transexualidad en niños a través de una menor de 8 años, que interpreta Sofía Otero, en el contexto de un viaje familiar a la casa de la abuela materna para pasar el verano. La interpretación de Sofía Otero le valió el Oso de Plata en el último Festival Internacional de Cine de Berlín. La proyección concluyó unas Xornadas Cinematográficas que contaron con una clase magistral de la investigadora y profesora Nieves Febrer sobre lo cotidiano; un coloquio sobre estética del cine sensible con Andre Morlán y Daniela Urzola y un encuentro sobre el director japonés Yasujiro Ozu.

–¿Cómo han recibido este seleción para competir en los Oscar?

–Le mandé un mensaje a Estíbaliz de alegría y emoción y me decía que como realmente vayamos, va a ser casi demasiado. Es verdad que es una película que fue exigente y ambiciosa en la ejecución, pero nunca pensamos que primero llegara a Berlín y ahora a tener opciones de estar en los Oscar.Es emocionante, pero nadie sabe lo que puede ocurrir. Todo lo que venga bien recibido será.

Ficha personal “(Vitoria-Gasteiz, 1978), es graduada en Arquitectura por la Universiad del País Vasco y diplomada en Urbanismo. Desde 2010 se dedica a la dirección de arte en cine que compagina con trabajos en publicidad, videos y televisión. Ha trabajado en la dirección de arte en “20.000 especies de abejas”, “Irati”, “Sobre todo de noche”, “Retrato de una mujer con pelo cano y arrugas”, “Ane”, “Nora” y “Errementari”

–¿Cómo recuerda el rodaje?

–El proceso fue bonito, sobre todo los meses previos de preparación, las conversaciones sobre lo que quería hacer con la película y, en mi caso, desde la dirección de arte, conocer y gestionar ese mundo de las esculturas de bronce a la cera perdida o de la apicultura y de la apiterapia. Una vez definido ese mundo, había que diseñar unas casas y un espacio, entender el tipo de familia...una madre con tres hijos que vuelven en verano a casa de su madre al pueblo y ahí se juntan con la tía. Había que entender la familia, a la abuela de Sofía, la niña protagonista, como una mujer de clase media, con una casa elegante, clásica, que reflejara que su marido era escultor, con cierto estatus dentro del pueblo; o a la tía, apiterapeuta. Fue un trabajo que quedó natural, parecía que los espacios eran así, pero fue un trabajo de búsqueda de esas casas y los espacios y de vaciado. Se vaciaron totalmente, se empapelaron paredes y se vinilaron los marcos de las ventanas para que parecieran de madera cuando eran de aluminio, recubrimos suelos...todo lo que eradecoración y objetos fueron nuevos. Una de las dificultades era encontrar esos espacios adecuados con unas vistas industriales. La película se rodó en Llodio, en Bizcaia.A eso hubo que añadir que era una ópera prima y con los recursos que ello supone, tanto humanos como económicos, muy limitados. Supuso mucho nivel de esfuerzo.

–¿Cómo es Sofía Otero, la niña protagonista, que se ha revelado como una estrella de cine?

–Es una diva, una artista.Cuando estaba fuera de cámara, en esos tiempos muertos, hacía cosas como ponerseuna toalla en la cabeza y decía...soy Rosalía hacedme una entrevista.Es una artista. Se tomó muy en serio el trabajo y disfrutó muchísimo. A los niños se les cuida mucho para que sientan el trabajo como un juego y no como una presión. Lo hizo realmente muy bien y en esos planos que se rodaban de minutos y minutos se vieron que ella sentía el personaje y la historia de una manera muy natural.

–¿Cómo está el mundo de la dirección artística?

–Mi caso es peculiar porque procedo del mundo de la arquitectura, estudié Arquitectura y me dediqué a ello y al urbanismo. Hace siete años mi hermano Paul Urkijo me ofreció hacer su primera película “Errementari” y por echarle una mano lo hice, pero nunca me imaginé dedicarme a ello. Fue bien y a partir de ahí me empezaron a llamar directores. Acabamos de estrenar en Venecia este pasado fin de semana la película de Víctor Iriarte “Sobre todo de noche”. Después de acabar “20.000 especies de abejas”, tuve un fin de semana libre y ya me puse con esta nueva película.Disfruto el trabajo pero tengo que reconocer que realmente no conozco el mundo de la dirección de arte, nunca lo he estudiado. En mi experiencia, he trabajado con directores noveles y como el presupuesto es limitado y las exigencias son grandes, me exijo mucho, como nos han enseñado en Arquitectura.Por eso que es un trabajo complejo en ese sentido porque los medios son escasos y haces un doble esfuerzo.

–Pero bonito.

–Sí. Tengo que ver los espacios, qué elementos se necesitan y diseñar y crear esos decorados, conseguir los objetos. me gusta trabajar de manera que los decorados sean como actores, que hablen por sí solos, de la historia de la época,de los actores...Si es una película del siglo VIII requiere un trabajo más de investigación y si es contemporánea más de conseguir los objetos de decorar con elementos actuales.Tengo la suerte de que las películas para las que he hecho la dirección de arte me parecen de gran calidad. “Ane” tuvo tres Goya , ahora “20.000 especies de abejas” o “Sobre todo de noche”.Me siento afortunada.

–¿Qué opinión le merece la Ley Trans sobre la que gira la película?

–Entiendo que cada persona debería ser libre de tomar sus decisiones y seguir lo que uno siente. Lo que nos ocurre es que estamos condicionados por la mirada del otro, ni qué decir en el caso de niños y niñas.Hay que tomarse esto con más calma, entender que son procesos de la vida que hay que respetar. Desde fuera condiciona para bien y para mal las opiniones y los deseos ajenos.