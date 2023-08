“No hay mejor género que el rock para unir a la gente con la misma energía”

El SonRías Baixas recibe hoy a Arde Bogotá, una de las bandas españolas más importantes y con más éxito del momento. Hace unas semanas agotaron en apenas cuatro horas tres fechas consecutivas en la mítica sala La Riviera, en Madrid, para los días 9, 10 y 11 de noviembre. Y desde hace meses las entradas para su concierto en Santiago (15 de diciembre, en Capitol) también están agotadas. El concierto será a las 19.50 horas y forma parte de la gira de presentación del nuevo disco, “Cowboys de la A-3”.

–El concierto en el SonRías Baixas será el primero en Galicia para presentar el nuevo disco, “Cowboys de la A3”. ¿Cuáles son las sensaciones antes de tocar esta noche en Bueu?

–Muy buenas. Galicia siempre nos ha acogido con mucho calor desde el principio, fuera en salas pequeñas o en festivales. Tenemos muchas ganas de darle duro, para nosotros las escapadas hacia el norte son un regalo.

–Hace unas semanas agotaron en apenas unas horas las entradas para tres fechas consecutivas en noviembre en La Riviera, en Madrid. ¿Cómo llevan ser una de las bandas españolas con mayor tirón y éxito entre el público?

–Fue muy sorprendente vender las tres fechas en La Riviera en cuatro horas. Ese día fue de subidón máximo. Ver las cosas desde la distancia y no tener altas expectativas, sino más bien sueños grandes, es lo que luego te permite vivir estas cosas intensamente. De todas formas, estamos tan centrados en darlo todo en cada concierto que no le damos muchas vueltas, pero nos hace ilusión sentir que la banda goza de buena salud.

–Su sonido claramente rock, las guitarras y sus letras son una seña de identidad y una clave de ese éxito. Lo digo sobre todo porque en sus conciertos hay un público muy heterogéneo, en el que se incluyen los “cuarentañeros” que estamos más cerca (y más necesitados) del rock que de los nuevos estilos en boga, como el trap o reguetón.

–Es posible. Nunca se ha dejado de hacer rock pero tenemos la sensación que, tras la pandemia, han vuelto con más ganas que nunca las ilusiones de hacer una banda de guitarras y soltar energía. Hemos notado ese público heterogéneo que va desde familias con sus hijos a rockeros de la vieja escuela. La verdad es un halago. No hay mejor género que el rock para unir a la gente con la misma energía.

–En su primer disco cantaban “Se ha muerto el rock ya / ¿O me lo tengo que cargar? / Se ha pasado la moda del trap/ ¿O me lo tengo que apuntar?”. Creo que, afortunadamente, con grupos como ustedes el rock no se ha muerto…

–Nunca se murió. Nosotros además bebemos de mucha influencia anglo de bandas de guitarras y estadios. Más que nunca nos llegan esas influencias y es inevitable ponerlas sobre la mesa.

–Ese primer disco, “La noche”, se publicó justo después de la pandemia, un tiempo que nos ha marcado a todos. ¿Cómo sobrevivieron a esos tiempos pandémicos, alejados del público y con conciertos con más restricciones justamente cuando empezaban a despegar?

–No fue agradable para nadie y fue increíble ver como la industria se unía más que nunca para salir adelante. Incluso se hicieron festivales online que reunían a muchos artistas de todos los tamaños y géneros. Nosotros, sin embargo, tuvimos suerte. Terminamos las canciones en ese tiempo y enseguida pudimos hacer el disco. Sacamos las canciones de nuestro EP durante el confinamiento, y vivimos todo tipo de conciertos con público pandémico después. Eso fue una suerte porque nos permitió ir cogiendo tablas poco a poco.

–¿Este “Cowboys de la A3” es de alguna manera un hijo de la pandemia?

–“Cowboys…” es hijo de haber girado durante un año y medio, después de la pandemia. Evidentemente, se cuelan cosas de aquella época en nuestras letras, siendo un ejemplo de ello el tema “Todos mis amigos están tristes”. Pero realmente, es un disco que ocurre en gira y habla de todo lo que pasa en ese periodo.

–Sus letras, que especialmente en el nuevo disco parecen tener influencias muy cinematográficas, empezando por el propio título del disco o el primer verso, ese “Soltad a los perros” que recuerda al inicio de las persecuciones a los presos fugados

–Las letras las compone Antonio [García, guitarra y voz] casi en su totalidad. Luego hay licencias que se toman en el local de ensayo para modificarlas. Lejos de carambolas y metáforas complicadas, el tipo de música que hacemos requiere que nuestras letras sean directas y visuales. De esa manera es fácil que impacten y generen la posibilidad de reflexionar más tarde. Hablamos únicamente de las cosas que conocemos, por eso existe un hotel que se llama “Flor de la Mancha” o una “Salvación” que se ha redefinido tras estar mucho tiempo lejos de casa y durante el cual han pasado cosas, tanto bonitas como no tanto.

–No le voy a preguntar por qué sus amigos están tristes. Lo puedo intuir y yo confieso que paso demasiado tiempo “envuelto en tristeza”, como cantaba Dylan en “Tangled up in blue”. Pero, ¿y ustedes? ¿Ustedes también están tristes?

–Creo que la pandemia hizo que salieran dudas y nos replanteáramos los cimientos de nuestra existencia. Por eso probablemente cuando volvimos a salir teníamos muchas cosas que cambiar. Y claro, nuestros amigos no estaban como siempre, existía un halo de tristeza constante, nadie estaba pletórico del todo. A nosotros nos pasan cosas maravillosas en esta aventura que es la banda, cosas que siempre hemos soñado. Pero claro que hay espacio para estar triste. Siempre habrá momentos donde estemos exhaustos, momentos donde nos sintamos solos, momentos donde no entendamos nada o creamos que nadie nos entiende. Afortunadamente, eso se desvanece cuando te plantas delante del público sobre el escenario.

–En una de las críticas del nuevo disco leía algo que estas nuevas canciones de “Cowboys de la A3” son un recordatorio de que la música y el rock a veces nos salvan. ¿Lo sienten así? ¿En algún momento el rock ha sido una especie de tabla de salvación para ustedes?

–Constantemente. Pero no solo en el rock. En otros géneros como el indie, el folk, la música de cantautor, hemos encontrado muchas veces la salida. Es una suerte que las letras, la música, las canciones, lleguen al público de manera tan amplia, y sobre todo, que las interpreten a su manera, que las hagan suyas. Para nosotros hacer música es una salvación. Y esto podría haber ocurrido haciendo lo que hacemos o haciendo cumbia dura.

–Personalmente creo que el rock sí tiene algo de salvación y de veneno...veneno del bueno. Y esto me lleva a “Veneno”. La Fanta de limón sí que sé a que sabe, pero me encanta eso de “miel de serpiente”. ¿A qué puede saber?

–¡A recuerdos jodidos que parecen bonitos pero que son muy amargos!