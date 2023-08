La Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (FECIMO) está puliendo los últimos detalles para que la 18ª edición de la Feira de Oportunidades do Morrazo arranque la próxima semana. El evento que se desarrollará durante los días 11, 12 y 13 de agosto en las inmediaciones de los Xardíns do Sinal, en un horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas, permitirá a sus asistentes comprar una amplia variedad de productos a precios muy rebajados y adaptados para todo tipo de clientela.

Un total de 27 establecimientos procedentes de las tres villas de O Morrazo participarán en este evento reconocido en toda la comarca y que cada año reúne a más visitantes. De esta manera se podrán obtener artículos relacionados con moda de hombre, mujer, juvenil e infantil, además de calzado, complementos, informática, telefonía móvil, juguetería, deportes, etc. La Feira de Oportunidades ofrecerá un espacio de compra al aire libre donde los clientes podrán encontrar todo tipo de mercancías en stock a precios muy reducidos. El recinto estará repleto de carpas individuales donde los comerciantes instalarán expositores para que la gente escoja entre sus diferentes productos. Desde la organización se anima a vecinos y turistas a visitar este espacio para mostrar su apoyo hacia el comercio local de Bueu, Cangas y Moaña comprando en tiendas de confianza y de proximidad.