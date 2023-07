El PSOE pacta el gobierno con el BNG con una dedicación parcial y vías, basura y agua

El 19 de julio es una fecha para marcar en la política de Bueu. Este mismo día de 2004, el BNG de Bueu perdía la Alcaldía con una moción de censura del PP apoyada por los dos ediles de Independientes por Bueu. Ayer, 19 años más tarde, el BNG, también con Félix Juncal al frente, logró cerrar el pacto con el PSOE para gobernar en coalición a través de una mayoría absoluta de 8 ediles nacionalistas y 2 socialistas. Los dos partidos volverán a gobernar como en el mandato de 1995-1999 y acaban con una etapa de distanciamiento entre ambos.

A finales de junio, los socialistas habían dado por rotas las negociaciones con el BNG , por lo que Juncal empezó la legislatura con un gobierno en minoría y tramitando el paro en previsión de que no obtuvieran los votos necesarios para aprobar las asignaciones económicas. Pero la semana pasada se retomaron los contactos entre ambas formaciones y sólo hicieron falta cinco días para llegar a ese acuerdo que ayer confirmaba la portavoz del grupo municipal del PSOE y futura primera teniente de alcalde, del nuevo bipartito, Isabel Quintas Juncal.

El acuerdo está pendiente de que se materialice en una reunión de todos los concejales de gobierno, que posiblemente vaya a celebrarse hoy, para definir el reparto de áreas, aunque el acuerdo pasa por que los dos ediles socialistas -Isabel Quintas y Celso Dopazo- lleven Vías públicas y Modernización de la Administración, que incluyen participación vecinal, limpieza viaria, de edificios públicos, recogida de basura, reparación, conservación y mantenimiento de vías públicas, mantenimiento y reparación de centros educativos, de fuentes y lavaderos, saneamiento y abastecimiento; así como representación en los consellos escolares de los centros educativos. Isabel Quintas, que se estrena en la corporación, llevaría Participación vecinal, centros escolares y recogida de resíduos y Dopazo, que ya gobernó con Félix Juncal de edil en el mandato del 95 al 99 bajo la Alcaldía de Xosé Novas, llevaría Vías y asuntos de saneamiento y aguas, como principales, a la espera de definir totalmente ese reparto de áreas con sus socios de gobierno.

Con respecto a las dedicaciones exclusivas, el acuerdo establece una dedicación parcial para Isabel Quintas, a la espera de que el Bloque confirme las suyas aparte de la dedicación exclusiva de Juncal como alcalde. Hasta ahora tenían otras tres parciales.

En el acuerdo el BNG ha cedido con respecto a la petición de los socialistas de disponer de una persona de confianza, aunque se ha hecho a través de una mujer que ya es funcionaria en el Concello. Quintas entiende que el pacto es”un buen acuerdo para el pueblo”.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, quiere ser cauto a la espera de esa reunión con los concejales, en donde se confirmarán las áreas, la estructura del gobierno, el régimen económico y las indemnizaciones por asistencias a sesiones que serán “retocadas”. Sí que realiza una valoración positiva, aunque reconoce que fue “un proceso largo, de diálogo, con altibajos, pero en el que se ha visto voluntad de formar un gobierno unido y cohesionado y de compartir una etapa importante para Bueu”.

Juncal asegura que volverá a gobernar con Dopazo, que ya lo hizo hace treinta años, siendo los dos concejales, en una etapa que supuso un cambio importante para Bueu, de hacer una política transparente, si bien reconoce que hubo experiencias que no fueron envidiables y supuso no poder reeditar el pacto. Por eso que se alegra de que ahora se haya podido alcanzar un acuerdo que “cierra una etapa de distanciamiento de dos formaciones que de cara al futuro tenemos el deber de entendernos desde la lealtad”. Recuera que en el anterior bipartito con ACB prevaleció la confianza y la lealtad mútua. Juncal asegura que este nuevo bipartito representa a una mayotía del pueblo de 10 concejales (8+2) en uan corporación de 17. De Isabel ,Quintas asegura que no la conoce, pero en estos primeros contactos ve en ella a una persona con ganas de demostrar trabajo