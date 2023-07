El Cruceiro do Hío “no tiene valor” y Menduíña es “como Samil”

El turismo en O Morrazo ha crecido de forma exponencial en los últimos años. No hay más que ver la cantidad de visitantes de fuera de Galicia que acuden a los puntos de información turística, que llenan los hoteles y que disfrutan de las playas. Pero esto tiene su lado jocoso. Y es que hoy en día, acostumbrados a poner valoraciones y reseñas en internet de todo los visitable, algunas de las que escriben los turistas sobre las joyas más destacadas de la comarca son asombrosas. Es cierto que la inmensa mayoría de críticas son positivas, pero entre las negativas hay razones de los más variopintas.

“La Policía multa mucho y la arena tiene agujas de pino” Playa de Areacova - Arenal de Cangas

Un turista portugués no tiene reparos en hablar del Cruceiro do Hío, la mayor joya de Galicia en su tipo, en los siguientes términos: “No tiene ningún valor. No merece la pena. Visita la iglesia de al lado, tiene una puerta románica”. Pese a la valoración en Google de 4,6 sobre 5, son varios los visitantes que se quejan del “estado de abandono” del Cruceiro y de que su piedra “esté cubierta de verdín y muy sucia”, pidiendo que se tomen “medidas urgentes”.

“Dicen que Melide es una playa nudista pero nos sentimos molestos” Isla de Ons - En el municipio de Bueu

Sin salir de la parroquia de O Hío, en la Caracola diseñada por el artista Lito Portela las quejas se centran en que está “demasiado masificada” y en que “el parking es pequeño y de tierra”.

No muy lejos están las excavaciones arqueológicas del poblado y santuario castreño de O Facho. Uno de los errores más llamativos de los turistas está en confundir la garita del siglo XVIII con una de las estructuras galaico-romanas, quejándose de la reconstrucción que se hizo. “Lo que menos me gustó es que restauraron el castro con cemento y se ven trozos de ladrillo”, comenta un visitante. Los hay con quejas que denotan un desapego hacia las nuevas tecnologías o a los comportamientos del resto de los visitantes. “Hace falta un poquito de civismo en la gente. No se sube a los monumentos para hacerse fotos”, comenta un usuario. En general hay bastantes quejas por la masificación del yacimiento y uno describe su experiencia como “una feria”. Pero el castro también se lleva comentarios negativos por las inclemencias del tiempo: “No pude disfrutar de las vistas ya que las brumas son muy habituales”.

En O Facho también se repiten las quejas al mantenimiento: “El sitio es incomparable pero el cuidado de la zona es penosa. No entiendo cómo en la cima puede haber una plataforma de madera para ver el castro que está destruida. Es un peligro extremo para los niños”.

“Tienes que aparcar en una urbanización a medio construir” Poza da Moura - En Domaio (Moaña)

En cuanto a las playas, también hay quejas para todos los gustos. En Areacova, en Aldán, la mayoría de las quejas se dirigen a la falta de espacio para aparcar o su accesibilidad. Pero también hay críticas a que “la Policía pasa muchas veces y multa a casi todos”. Más llamativa es la queja de que “no hay personal de socorrismo y la arena está llena de agujas de pino”.

En su cercana playa de Menduíña una de las reseñas más curiosas es la que define este arenal como “La Samil de O Morrazo. Playa demasiado concurrida. Muy llena de gente. No tiene zona de sombra y la carretera pasando coches pegada a la arena. Si eres dominguero estarás como en casa”.

Ons

En la isla de Ons hay críticas a que las navieras no devuelvan el dinero “si hace mal tiempo”. También se repiten las quejas por la cantidad de gente. “En sus paradisiacas playas comes pies como si fuera Torrevieja”. Un usuario nudista se queja de que “en internet pone que la playa de Melide es nudista y nosotros nos sentimos molestos y avergonzados”.

Sobre la Poza da Moura en Domaio se suceden las quejas “por la pista de entrada, pues no puede llegar un coche” así como por la cercanía de las viviendas abandonadas de Golf Domaio: “Aparcas en un aparcamiento de una urbanización a medio construir y siguiendo los carteles te dispones a ir por un camino pedregoso y muy peligroso con cuestas durante media hora con el sol en la nuca para llegar a unas pozas masificadísimas”.