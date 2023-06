El PAC de Cangas y Moaña vuelve a estar sin un médico en una situación que “ya es rutina”

El Punto de Atención Continuada (PAC) en el centro de salud de Cangas, que atiende las urgencias de este municipio y también las de Moaña, volvió a quedarse ayer sin el médico de tarde, en una situación que se está convirtiendo en una “rutina” y a la que fuentes consultadas piden que se ponga solución y no se repita. Por eso que ayer en la puerta de las urgencias del centro de salud se colgó un cartel en el que se podía leer “El PAC de Cangas Moaña tiene hoy un médico de menos. Medita bien tu voto en las próximas elecciones. Ya es una rutina”.

El PAC lo integran tres equipos de médico y enfermería, dos de los cuales pertenecen al servicio de Cangas y el tercero a Moaña que está desplazado a Cangas desde la pandemia y cuyo regreso reclaman los vecinos con concentraciones todos los domingos ante la Casa do Mar de Moaña desde 2021.

Fuentes consultadas aseguran que el Sergas no está cubriendo nunca las ausencias y que se está convirtiendo en una rutina que hay que combatir. “No es normal que ocurra esto y no pase nada. Estamos dejando caer la sanidad pública”, aseguran las mismas fuentes.

Añaden que antes de la pandemia se reforzaba el servicio de urgencias con un cuarto médico y a los dos equipos de Cangas, se sumaba un segundo médico en el PAC de Moaña, con un equipo. El problema, añaden, es que ahora los tres equipos están fusionados en Cangas y muchas tardes y muchas guardias faltan médicos cuyas ausencias no se cubren por el Sergas en una situación que califican de totalmente “injusta” ya que se están atendiendo dos municipios. Con solo dos equipos en las urgencias y si hay que salir a domicilios o a una asistencia fuera, como ocurre en muchas ocasiones a Cangas y a Moaña, el centro de salud queda desatendido “y un día puede haber una desgracia”.

El horario del PAC para urgencias es de 15:00 a 08:00 horas, con turnos de 17 horas y domingos y festivos, de 08:00 a 08:00, con turnos médicos de 24 horas.

Insisten en que “ya son muchas las ausencias que no se cubren y aquí no pasa nada”. Un dato curioso es que de los 24 MIR de Familia que acabaron este año en el área sanitaria de Vigo, solo se quedan 3 en Atención Primaria y el resto se van a hospitales o fuera de la comunidad gallega, lo que indica que no se les ofrecen buenas codiciones para seguir y se buscan la vida: “No es normal”.