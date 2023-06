Los trabajadores del Concello de Cangas se preparan para las elecciones sindicales que se celebraran el próximo 7 de junio. Ayer se constituyeron las mesas de los funcionarios y del personal laboral. Son unas elecciones marcadas por el proceso de estabilización laboral, que sigue paralizado, pendiente de la formación de los tribunales y también de la lista de admitidos y rechazados, que aún no se hizo pública, a pesar de que hace meses que finalizó el plazo para presentar solicitudes. No hay que olvidar que el proceso de estabilización en el Concello de Cangas se realiza a través de concurso, no de oposición, excepto para cubrir una sola plaza.

A las elecciones sindicales concurren alrededor de 180 trabajadores municipales que tienen la condición de personal laboral, mientras que a las de funcionarios son 43. Se da la circunstancia que la mayoría de los funcionarios están presentes en la plantilla de la Policía Local, la mitad o algo más, lo que condicionan bastante los comicios, sobre todo si los policías se presentan bajo un sindicato propio. Ahora mismo hay tres candidaturas para las elecciones sindicales en personal laboral. Las elecciones sindicales se producen en época de transición en el Concello de Cangas. Cuando se celebren, aún no estarán formadas las nuevas corporaciones municipales. El nuevo gobierno salido de las urnas tendrá que ocuparse de sacar el plan de estabilización laboral adelante. Que es cierto que hasta diciembre de 2024 tiene tiempo, pero es un asunto que en estos momentos convendría sacar adelante, sobre todo después de tantos años de tanta provisionalidad, en la que algunos trabajadores ya se jubilaron. Además, el proceso no se antoja demasiado complicado, al ser por concurso, donde priman los méritos que serán los que tendrá el jurado que comprobar y comparar. Pero muy lejos de unas oposiciones, con un trabajo de intendencia mucho mayor.