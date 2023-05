“En mi perfil de Facebook ondea la bandera LGTBIQ+ y la planta de marihuana”

Javier Carro (1959) es el candidato a la Alcaldía de Moaña por el PP. Entró en la vida política con la fundación de XM, una formación independiente, y su fichaje por el partido que aspira a arrebatar el poder el BNG fue toda una sorpresa en Moaña.

–Usted dijo alguna vez que de joven había coqueteado con el nacionalismo. ¿Queda algo de nacionalista en Javier Carro?

–De mi etapa de joven me quedo con todo. Fueron años maravillosos. Fútbol, trabajo desde los 14 años, conocí a mi mujer con 16 años y entré en la ANPG con 17 años y de esa etapa me sigue quedando por lo que empecé: Moaña. Y por la que abandoné el nacionalismo: “la lucha por el poder “ y esa es la razón de dejarlo. Perdí la ilusión en ese enfrentamiento interno en el puerto base del nacionalismo, el antiguo Ateneo de Moaña en Concepción Arenal nº 86.

–Desde XM presumía sobre todo de no tener ataduras con partidos gallegos o nacionales. ¿Perdió esa libertad al pasar a liderar la candidatura del PP?

–No. No la perderé jamás. Somos un equipo formado bajo unas siglas en donde todos queremos trabajar por un bien que nos une: Moaña. No tengo más miras que mi pueblo y no me iría a otro lado. Si en política hay algo bueno y precioso es trabajar por tus vecinos día sí y otro también y ello es la base de esta candidatura. No hay ni habrá puertas giratorias. O se está con Moaña o no se está.

–En 2015, como candidato independiente, propuso una consulta para crear un club de cannabis. ¿Es todavía una idea que quiere llevar a cabo? ¿Generaría problemas con el Partido Popular?

–Mi relación con el cannabis viene desde joven. Lo fumé en aquellos años y no me arrepiento de decirlo y actualmente me animo con la terapéutica para todo tipo de dolores musculares. En mi página de Facebook creada ya en el 2010 sigue ondeando la bandera del Colectivo LGTBIQ+ y la planta de la marihuana. Son valores que defiendo desde mucho antes de entrar en política y no veo el por qué tiene que haber enfrentamientos con el Partido Popular u otros. Somos personas y defendemos aquello por encima de normativas o estatutos y hay que seguir avanzando en derechos.

–Hace varios años protagonizó un intento de paralización de un acto a favor del chavismo en Moaña. ¿Qué diría si el cónsul de Venezuela quiere visitarle como alcalde?

–Aquí hay algo que está fuera de toda duda: Nunca le daré mi mano a ningún representante de una dictadura. Nunca permitiré en un salón de actos como es el del Concello de Moaña charlas a favor de una dictadura en un salón que representa la democracia en Moaña.

–Usted es un empresario del sector mejillonero. ¿Hay más división en la política moañesa o en las cooperativas de bateeiros?

–En mi profesión hay diversidad de opiniones. Yo estoy ya en mis últimos años de profesional mejillonero, a las puertas de 64 años que cumpliré en junio. Yo a nivel particular estoy y estuve siempre por la calidad del producto y no por la cantidad y en el sector hay disparidad de opiniones y todas deben tener el mismo respeto. Pero cabe recordar que una gran parte del sector está la DOP, la Denominación de Origen Protegida del Consello Regulador del Mejillón, que es único en el mundo y ahí se apostó siempre por la calidad para vender.

–Entró en política creando XM. Pasados los años, ¿piensa que le compensó dar el salto a la vida pública?

–A nivel familiar no. Le debo mucho atrasado y no se recuperará jamás. Requiere un sacrificio muy grande por parte de mi familia. A nivel personal lo diré cuando me retire de la misma.

–Protagonizó varios enfados con los gestores de la piscina municipal. ¿Si llega a alcalde, está dispuesto a hacer las paces con ellos?

–Si llego a ser alcalde de Moaña cada uno sabrá muy bien qué hacer por defender sus intereses y yo no tendré a una empresa. Yo tendré a más de 19.600 vecinos para ver por ellos y sus intereses. No seré como este gobierno que antepuso a 600 por encima de 19.000 vecinos. Nosotros escucharemos y gobernaremos para todos los vecinos independientemente de su color político. Ahora los demás prometen deshacer lo que hicieron estos últimos cuatro años. Moaña necesita un cambio en las políticas sectarias y amigas de sus amigos.

–Siempre se dice que los políticos tienen poca autocrítica. ¿Cuál es el error más grande que piensa que cometió en estos años como concejal?

–Siempre tuve mi conciencia limpia. Voté siempre lo que creí mejor para mis vecinos y este PP que se presenta llevará el mismo ADN. Y no por mí, sino que está en la misma sintonía todo el grupo. Solo nos valen nuestros vecinos, Moaña. Creo sinceramente que mi gran error es, fue y será el dejar de compartir más minutos, horas y días con mi familia y sobre todo con Concha, mi mujer, la gran perjudicada de toda esta singladura política. Es la que me ve y veía llegar a casa alegre, decaído, cabreado y sobre todo cansado. Esa es mi gran autocrítica y error más grande en política: Mi compañera, esposa, amiga, madre y abuela.

“Practico poco deporte, pero de vez en cuando juego al fútbol con mi nieto”

–¿Literatura preferida?

–El suspense y la acción y los libros de Ken Follett.

–¿El último libro que leyó?

–“Línea de fuego”, de Arturo Pérez-Reverte.

–¿Qué música escucha habitualmente?

–Triana, Manolo García, Joaquín Sabina, Rod Stewart. El último concierto al que fui fue de Manolo García en Vigo.

–¿Cuál es su serie de televisión favorita?

–No me suelo enganchar a ninguna.

–¿Sus películas de referencia?

–“Las sandalias del pescador”, la saga de Jason Bourne o Titanic.

–¿Su programa de radio favorito?

–Escucho Kiss FM.

–¿Un programa de televisión?

–“Viajando con Chester”, de Risto Mejide.

–¿Qué deporte practica?

–Muy poco. Me gusta caminar y un poco de fútbol con mi nieto de vez en cuando.

–¿Cuál es su gran pasión?

–En estos momentos mi pasión es “CapacitadH20s” (su programa de terapia en el agua para personas con problemas de movilidad).