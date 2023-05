“¿Gobernar con Portas? Pactaremos con quienes compartan nuestras ideas”

Iria Malvido pone rumbo a la alcaldía de Cangas. Esta ingeniera topógrafo igual marca líneas en la tierra que traza curvas en el mar. Tiene ante sí un reto importante. Marcar un antes y después en el PSOE de Cangas, volver a ser la primera fuerza de la izquierda en el municipio. Mostró fuerza, le cuesta despegarse, pero va haciendo camino

–¿Quién manda, usted o Eugenio González?–En este partido tomamos todas las decisiones en equipo. Soy la candidata socialista a la Alcaldía y lidero la candidatura y lideraré el gobierno municipal trabajando y tomando las decisiones en equipo, dialogando y destacando lo que nos une a todas las canguesas y cangueses y no lo que nos diferencia.

–¿Se impuso o la impusieron?

–El partido tiene un proceso de primarias al que yo decidí presentarme. No hubo otra candidatura y por tanto nadie se puede imponer en un proceso de este estilo. El PSOE no impone a nadie ni nadie se impone, es un partido democrático que celebra primarias abiertas.

Sí puedo confirmar una cosa y es que estamos en un punto donde más unidad hay en el partido. Todo el socialismo cangués está activado y en marcha, apoyando mi candidatura, para conseguir alcanzar el gobierno municipal y cambiar las cosas en nuestro Concello.

–Su campaña, ¿mucho ruido y pocas nueces?

–No sé a que se refiere, vengo demostrando en estos más de cinco meses desde que he sido nombrada candidata, que si me comprometo con un problema, con un vecino o vecina lo hago; prueba de ello fueron las enfermeras con el autobús directo al Cunqueiro o el caso de unos vecinos que llevaban años esperando para poder arreglar unos sumideros en la subida a San Cibran. Esto lo he hecho sin ser ni siquiera concejala, imagínese todo lo que podría hacer cuando sea alcaldesa.

–Si Cangas es socialista, como todo el mundo dice, ¿por qué no gana el PSOE desde hace años?

–Cangas es un Concello ideológicamente de izquierdas. En este sentido, el PSOE ha gobernado Cangas en el pasado y las anteriores elecciones se quedó a 50 votos de ser la primera fuerza de izquierdas. Actualmente, veo a la veciñanza canguesa convencida de nuestro proyecto en líneas como un PXOM participativo, autobuses circulares que acerquen los servicios a las parroquias, plan de vivienda de alquiler social, desarrollo económico en suelo municipal, reivindicaciones sanitarias o la ordenación del turismo respetando la vida de la veciñanza.

–¿Tiene el PSOE demasiados barones?

–No hay barones, hablar de barones es hablar de la vieja política y yo soy una mujer joven con ideas innovadoras. Tengo grandes referentes en el partido de Cangas, personas a las que admiro profundamente. Pero no son barones. Soy una persona reflexiva, escucho y medito y luego decido lo que considero mejor para el partido y la candidata.

–No me ha convencido. Así que le pregunto: ¿está segura que si gana la dejarán mandar?

–No es mandar, mi labor es representar la voluntad del equipo y ningún miembro del mismo tiene ápice de duda al respecto.

–Con el PP, ¿ni agua?

–No es cuestión de siglas, es de proyectos y su proyecto no encaja con el nuestro. Entendemos que las recetas que plantea el PP se basan en un proyecto para unos pocos cuando el PSOE presentamos un gobierno para todas y todos. En ese sentido, sí hablaremos con todas las fuerzas políticas, incluido el PP, pero cualquier pacto que hagamos con cualquier formación política será para hacer políticas progresistas.

–¿Y sería capaz de permitir la entrada de Victoria Portas en un gobierno de coalición presidido por usted? No me haga un discurso, ¿sí o no?

–Mi objetivo es gobernar en solitario y si esto no fuera posible estoy abierta a pactar con todos los que compartan ideas y proyectos de Cangas similares a los del PSOE. Creo firmemente que el proyecto socialista para nuestro Concello es el mejor para afrontar los retos que tenemos delante. Tras estas elecciones, lo importante será qué proyecto tenemos para Cangas y, en el caso de que sea necesario, pactaremos con los partidos con los que compartamos una similar idea de nuestro municipio.

–No me ha respondido a la pregunta. ¿Alguna carga que le moleste llevar?

–En la sociedad actual, por desgracia, la juventud está vista como una carga. Como si ser joven fuera sinónimo de falta de experiencia, pero yo vengo a demostrar que somos muchos las jóvenes y los jóvenes que estamos formados y tenemos experiencia, lo que nos permite poder liderar proyectos como este.

–No me refería a la carga de la juventud. Ya lo sabe. Dígame que toda la vida fue socialista

–Soy una mujer feminista y de izquierdas desde que tengo uso de razón, que lleva toda su vida ligada al Partido Socialista, una herencia de mi abuela paterna.