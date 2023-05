Moaña firma créditos por la demora del IDAE para el alumbrado y Cangas lo prevé si no llega la ayuda

Las subvenciones millonarias que el IDAE ( Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) concedió a Cangas y Moaña en los últimos años para sustituir todo su alumbrado público por tecnología led de bajo consumo todavía no fueron abonadas. El montante asciende a casi cuatro millones de euros, de los que cerca de 3,4 millones le corresponden a Cangas y 1,6 millones a Moaña. La situación obliga a los Concellos a buscar adelantos de dinero para poder hacer frente a los pagos de los proyectos mientras esperan a cobrar. El Concello de Moaña acaba de concertar una póliza de crédito por 700.000 euros, la segunda en dos años, mientras el de Cangas lo tiene en previsión, pero de momento resiste echando mano de los remanentes de tesorería, a la espera de recibir en los próximos meses la subvención que tiene concedida.

La inversión en Cangas sube a casi 3,4 millones para cambiar 5.576 luces

En Cangas, la inversión total para cambiar el alumbrado público exterior asciende a 3.360.000 euros, y el importe subvencionable es del 80%, que se traduce en 2.688.000 euros. El ahorro energético es del 70% con respecto al sistema anterior –se sustituyeron 5.776 luminarias–, aunque el porcentaje no es el mismo en la factura de la luz porque el precio de la energía ha subido considerablemente desde que se hicieron los cálculos y puede demorar el “período de retorno” de la inversión, fijado entonces en 2,45 años. La alcaldesa, Victoria Portas, y el concejal de Facenda, Mariano Abalo presumen de la actuación y de que el Concello la esté asumiendo “a pulmón” gracias a la liquidez de las arcas municipales. Añaden que se ha dado respuesta a los requerimientos del IDAE para certificar definitivamente los trabajos.

En cuanto a Moaña, el bipartito acaba de concertar una operación de tesorería a corto plazo de 700.000 euros para cubrir los desfases temporales que se puedan originar en el ejercicio 2023. Es la segunda operación de este tipo, pues en 2022 se concertó una por 900.000 euros que ya fue cancelada, según explica el edil de Facenda, Aldán Santamarina. Añade que pueden acceder a estas operaciones si existen derechos acreditados pendientes de cobro, como es el caso de las subvenciones del IDAE a través de las que el Concello moañés cambió a tecnología led todos los puntos de luz pública y viaria del municipio. La inversión, dividida en 10 proyectos, ascendía a 2 millones de euros. El IDAE subvenciona el 80%, lo que supone 1,6 millones, pero todavía no los pagó a Moaña.

Moaña cambió más de 3.700 luminarias y redujo la huella de CO2 en 654 toneladas

Santamarina no teme grandes retrasos en el cobro de estas ayudas y asegura que están “concedidas y ejecutadas. Tenemos derecho a ese dinero, por eso podemos realizar la operación de tesorería”. Acuden a una póliza de crédito porque mientras no cobren la ayuda comprometida “prevemos una falta de liquidez y pedimos esta operación por si acaso”. Aclara que esta póliza no se suma a la deuda financiera que este mismo año Moaña liquidará por completo. En 2015, cuando el bipartito (BNG y PSOE) se alzó con el poder municipal y Aldán Santamarina asumió las responsabilidades de Facenda, la deuda estaba en 13,2 millones. Finalizado 2023 la única deuda que quedará será la que el Concello debe abonar por sentencia a Aqualia, tras negarse a subir el canon del agua que pagan los vecinos. Son 1,4 millones de euros repartidos en tres ejercicios.

Para sustituir puntos de luz financiados por el IDAE, Moaña dividió los barrios en 10 proyectos. Comenzó por Ameixoada en 2021 y finalizó el año siguiente. Sustituyó más de 3.700 luminarias, con una reducción de la huella de carbono en 654,11 toneladas de CO2 por año y un ahorro económico de 192.735 euros, según la valoración de las memorias de los proyectos.