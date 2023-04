Cuando la corporación municipal de Cangas está en su recta final, cuando el gobierno no puede estar en más minoría (solo cuenta con tres concejales de 21) hay un empeño en sus miembros en solucionar algunos problemas que se arrastran, incluso, desde el pasado mandato. La gestión de la piscina municipal de Cangas es uno de ellos. La intención del primer teniente de alcalde Mariano Abalo es llevar la gestión de esta infraestructura social y deportiva al prácticamente último pleno de este mandato. Un gestión que ahora mismo no se realizaba de forma legal, que se mantenía en una situación de ilegalidad puesta de manifiesto no solo por la Intervención Municipal, sino también por el tribunal de contratos, y también el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lo tumbó. Sin embargo, por alguna cuestión, el gobierno mantuvo en el anterior mandato y en éste su relación contractual con la empresa que inicialmente había ganado el concurso.

Ahora, después de vueltas y vueltas y un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), con macropresentación del mismo incluida, el gobierno llevará al pleno la propuesta de gestionar de forma directa la piscina A Balea a través de una empresa pública. Asegura que los gastos son menores que otras opciones. Pero antes de llevar el asunto al pleno, el lunes se reúne la comisión única donde los partidos políticos ya se pronunciarán de forma clara, al menos más que lo hicieron en la junta de portavoces. El grupo mayoritario de la oposición municipal, que es el PP, no está por la labor. Apuesta más por un gestión a través de la empresa privada y considera un despilfarro de dinero el estudio que el Concello de Cangas contrató a la USAC y que no hizo sino confirmar el modelo por el que apuesta el gobierno local. El grupo municipal socialista ya avisó que se iba a abstener en la votación. Se trata de una postura que, tal vez, pertenezca a un entramado de acuerdos finales de mandato donde se están canjeando votos a la velocidad del rayo para terminar el mandato con logros que después se puedan vender en campaña. Una fórmula que reduce los gastos En el estudio realizado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela se concluye que la corporación municipal debe adoptar la forma de gestión directa por medio de la Sociedad Mercantil de capital público, por entender que constituye la forma de gestión, de entre las previstas en la legislación vigente, más reciente y sostenible, y por lo tanto, la que más favorece a los intereses de la corporación y de los vecinos del Concello de Cangas. El PP considera que el citado estudio fue una forma para ganar tiempo y mantener de forma artificial un contrato declarado ilegal. Recientemente se aprobó un proyecto para la reforma de la piscina por un importe de 225.000 euros.