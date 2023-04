Abalo afirma que Sotelo no se puede presentar como solución cuando es el problema de Cangas

Las manifestaciones del líder del PP y candidato a la alcaldía de Cangas, José Enrique Sotelo, en relación a la confirmación de la sentencia que obliga al Concello a pagar a Promalar cerca de tres millones de euros por el convenio urbanístico, aprobado por el pleno pero que no se llevó a cabo, le permite al concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, a volver a intervenir para matizar al candidato del PP. Asegura que Sotelo no se puede presentar como la solución a los problemas de Cangas cuando es el problema del agujero económico de millones de euros. Por su parte, la candidata socialista Iria Malvido asegura que después de casi diez años de que José Enrique Sotelo perdiera la alcaldía, Cangas sigue pagando la pesada losa económica heredada de la gestión del PP. Iria Malvido aprovecha para dejar claro que ella es la alternativa, que no representa la vieja política del PP ni el inmovilismo de Mariano Abalo.

Mariano Abalo afirma que Sotelo no se puede justificar en que los informes jurídicos sobre los convenios era favorables, “cuando resulta que tuvieron la desvergüenza y la impunidad de comprar los informes de Jiménez de Cisneros, que previamente fuera contratado por la empresa que firmó con Sotelo el convenio de Massó. No contentos con esta golfería se atrevieron a decir que era el asesor jurídico del equipo redactor del Plan Xeral, algo que la propia empresa negó. Es más que notorio que estos pelotazos urbanísticos serían impensables e inviables sin cómplices y colaboradores que permitiesen la connivencia de altas esferas para que después se puedan conseguir notables beneficios y plusvalías”. Deja claro que el Concello llegó hasta el Supremo para defender la causa, “por lo tanto que Sotelo no haga declaraciones falsas y sin fundamentos” Abalo también afirma que es Sotelo el principal responsable del contrato de la gestión del ciclo integral del agua, con un contrato fraudulento, de la misma manera que sabe que el servicio no se recuperó por falta de apoyo político. Hay que empezar a pensar que tenemos que distinguir entre las personas que están en política por defender los intereses de la comunidad o quienes están por buscar únicamente su beneficio persona. Es algo más que una sospecha que el PP busca algo en este sentido, como pasó con los escándalos de la Gürtel, Púnica y así hasta el infinito”. Iria Malvido asegura que la alternativa es ella en estos comicios La candidata socialista Iria Malvido afirma que lo que pasó con los convenios urbanísticos de Massó y Aldán muestran la falta de gestión y la incapacidad de coformar unas directrices y un proyecto para Cangas que se ha demostrado en el gobierno liderado en su momento por José Enrique Sotelo Iria Malvido afirma que el proyecto socialista se centrará en hacer un gobierno responsable, serio y eficiente que será capaz de aprobar un PXOM realista en el que participe la ciudadanía, que tenga en cuenta las diferentes necesidades del concello y que permita una ordenación futura del municipo, que sirva como garante frente a los parches “que nos han llevado a estos incumplimientos”. Entiende que esta nueva sentencia supone consecuencias económicas graves de cara al presupuesto que tendrá que realizar el nuevo grupo muncipal . La candidata socialista entiende que las sentencias firmes se deben cumplir y que en el caso de alcanzar la alcaldía, se promoverá la aprobación del PXOM, una negociación con la sociedad prioritaria para la búsqueda de soluciones y una ordenación presupuestaria que permita hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de las negligentes gestiones anteriores, sin renunciar a las grandes transformaciones que necesita el Concello.