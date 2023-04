Cangas celebra o aniversario da República con libro, charlas, ruta, música e palabra

Cangas está inmersa na celebración do 92 aniversario da proclamación da Segunda República española. Con tal motivo, o salón de plenos acolleu onte de mañán a conferencia “A represión contra as mulleres tras o golpe de Estado de 1936”, a cargo da escritora Monse Fajardo, promovida pola Deputación. E pola tarde, como avance da programación das Letras Galegas 2023, a presentación do libro “Francisco Fernández del Riego. Lembranzas e reflexións”, con texto de Héitor Mera, fotografías de José Luis Abalo e vídeo de Xan Leira, con Rivadulla Corcón como mestre de cerimonia. Hoxe, organizados pola Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto, haberá un acto de confraternidade republicana, con ofrenda floral, música e palabra, no Memorial da Liberdade (19.30) e logo a charla coloquio “Pontevedreses nos campos de concentración nazis”, por María Torres Celada.