Igualdad tras el mostrador

Ana Santos Lemos es una usuaria del Juan XXIII que tiene 43 años y el 65% de discapacidad. Ayer cambió los talleres del centro cangués por la perfumería Chévere de Moaña, para trabajar toda la mañana en el sector del comercio y demostrar que puede incorporarse al mundo laboral. Se enmarca en el proyecto “Merca co 23”, que esta entidad de formación puso en marcha en O Morrazo y Pontevedra para ampliar el horizonte laboral de sus 205 usuarios.

La Asociación Juan XXIII, que forma a 205 personas con discapacidad en O Morrazo y Pontevedra para facilitarles su salto al mundo laboral, puso en marcha un proyecto con comercios de ambas áreas. La usuaria Ana Santos Lemos es una de las beneficiarias de este acuerdo denominado “Merca co 23”, y ayer pudo cambiar los talleres del centro de Cangas en donde se forma en carpintería por la perfumería y droguería Chévere de Moaña. La mañana consistió en una práctica laboral que, espera, le permita “encontrar un trabajo en un comercio de la zona”, explica.

La usuaria del Juan XXIII relata que tiene “43 años y una discapacidad intelectual del 65%”, lo que no le impide desempeñar una jornada de trabajo con soltura. De hecho, cuenta con experiencia laboral. “Trabajé en el supermercado Eroski de Cangas durante tres años y también trabajé como barrendera durante seis meses”, explica. Sin embargo, quiere regresar al mundo laboral, pues su última experiencia data del año 2013.

Ayer llegó a la perfumería moañesa de la calle As Barxas a las nueve y media de la mañana y allí desempeñó distintas tareas hasta las 13.30 horas. “Es una mañana distinta. Fuera del centro y aprendiendo el trabajo en el comercio. Me lo propusieron en el Juan XXIII y no me lo pensé”. Durante su mañana exploró las distintas facetas del trabajo en una perfumería. “Estoy atendiendo a la gente, colocando mercancía y cobrando”. Su experiencia fue muy positiva. “Fue un día distinto y los clientes me trataron muy bien. Me sentí muy a gusto. Del supermercado tengo sobre todo experiencia reponiendo. Nunca estuve cobrando en caja”, explica la canguesa.

La responsable del comercio, María Isabel Leites, explica que se inscribió en el programa de inclusión “Merca co 23”, porque “me lo explicó una vecina de Moaña que hace años también tuvo a su hija en el Juan XXIII".

Se muestra muy contenta con la ayuda de Ana Santos. “No hizo falta explicarle casi nada. Tiene experiencia con tareas como marcar precios e incluso me ayudó a realizar un pedido con la tablet. Está preparada para incorporarse a un trabajo en un comercio en cualquier momento”.

El proyecto “Merca co 23” tiene el objetivo de que, a lo largo de seis jornadas, el trabajo de las personas con discapacidad intelectual sensibilice a empleadores y consumidores sobre sus habilidades y su derecho al empleo. Entre O Morrazo y Pontevedra esta entidad forma a 205 personas que buscan una oportunidad en el mundo laboral.

La Asociación Juan XXIII cuenta con dos centros ocupacionales en Pontevedra y Cangas, así como centros de día, colegios de educación especial, una vivienda comunitaria e incluso un club deportivo.

Seis negocios implicados en el proyecto

El proyecto “Merca co 23” que puso en marcha la Asociación Juan XIII coincidiendo con este simbólico año, permite que durante seis meses, precisamente cada 23 del mes, otros tantos usuarios del Juan XXIII puedan trabajar en distintos comercios de cara al público. La actividad cuenta con lemas como “Tenemos mucho que aportar” y “Confía en nuestras capacidades”, para llamar la atención sobre las dificultades extra que las personas con discapacidad tienen para acceder a un contrato laboral. “Merca co 23” comenzó en “Goleada”, de Pontevedra. Ayer llegó a O Morrazo con la perfumería “Chévere” y el 23 de mayo la campaña llegará a “Quomo”, en Pontevedra. El 23 de junio el protagonismo será para la juguetería “El Parque”, en la plaza Massó de Bueu. En octubre regresa a Pontevedra y el 23 de noviembre el establecimiento colaborador será la tienda de cómics “Quenlla”, de Cangas.