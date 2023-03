Fallece Nucho Nogueira, exconcejal de EG de Moaña y activista sindical y social

El salón de plenos del viejo Concello de Moaña, que ahora se está rehabilitando como centro social, escuchó muchas de sus intervenciones como concejal de Esquerda Galega (EG), en defensa de un municipio mejor, con mayor calidad de vida para los vecinos y en el que forjó gran amistad con sus últimos compañeros de gobierno, por encima de las siglas, como Cándido Pena, exalcalde del PSOE; o los ediles del grupo independiente IDM,Sebastián Juncal, (ya fallecido) y Carlos Juncal, sin olvidar a su compañero de EG, Luis Gayo.

Eugenio Nogueira Cancelas, más conocido como Nucho Nogueira, falleció ayer a la edad de 74 años, tras luchar contra una larga enfermedad. Vivía ya alejado de la actividad política municipal cuando en 1995 dejó la corporación. Ayer, el exalcalde Cándido Pena, con el que gobernó en dos legislaturas,1987-1991 y 1991-1995 ésta última en un tripartito con IDM, destacaba de él su “lealtad y siempre consecuente con la corporación”. Fue, dice Pena, un compañero “leal, trabajador, comprometido con las áreas que llevaba en el Concello y una excelente persona”.

Recuerda también que en su etapa como edil de Urbanismo trabajó “codo con codo” para sacar adelante las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que regirían el desarrollo urbanístico.

Nucho Nogueira trabajó y se jubiló en el astillero H.J. Barreras, en donde también ejerció su actividad sindical. Hoy será enterrado en el cementerio de Tirán, la parroquia en donde residía.

Unha vida enteira dedicada

a loitar por un mundo mellor

Manuel Méndez (*)

Así é como podería definir a traxectoria de Nucho Nogueira desde os anos setenta do século pasado ata hoxe. Un home comprometido coa súa familia, co seu pobo, cos amig@s, cos seus viciños de Tirán, coas inquedanzas e reivindicacións laborais en Barreras ou pola mellora do ensino en Moaña, por unhas estradas en condicións, na creación dos sindicatos e partidos no ámbito da esquerda nacionalista (SOG, INTG, UNIDADE GALEGA, ESQUERDA GALEGA) no traballo de concelleiro desde a primeira lexislatura democrática (1979 a 1983) na que entrou substituíndo a Manuel Chapela na candidatura de Unidade Galega e posteriormente en varias lexislaturas con alcaldes como Xabier Abalo ou Chiño Pena. Tanto el coma eu mesmo fomos seguidores doutro Nogueira, de Camilo Nogueira un dos nosos referentes.

Nucho xa participara encabezando manifestacións por unhas estradas en condicións ou pola reclamación de novos centros escolares no anos setenta. Tamén formara parte dos fundadores da primeira Asociación de Veciños de Moaña coa súa sede en Tirán, parroquia da que era natural e coa que se sentía identificado.

Lembro tamén a Nucho e a Tita na illa de San Simón nos actos pola memoria histórica e noutros máis festivos coma os vinte anos que compartimos no entroido moañés cos da Taza e os anos deportivos do fútbol de praias ou do futbito co equipo de Recambios Riobó.

Aínda hai uns días falabamos do urbanismo en Moaña e dos seus tempos estudando as antigas Normas Subsidiarias de Planeamento que se encargaron hai 40 anos.

Lembro a Nucho formando parte do grupo que se encargou de propoñer o meu nomeamento como Fillo adoptivo de Moaña e un milleiro de cousas máis.

Fóisenos un dos bos e xenerosos e queda con nós a súa obra.

Grazas amigo e que a Terra che sexa leve.

(*)Compañeiro de militancia política, cultural e veciñal