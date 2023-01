La Fiscalía considera “cooperador” al absuelto por el narcosubmarino y recurre las rebajas de penas

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reaccionado al sorprendente vuelco dictado en noviembre por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que redujo las penas a tres de los acusados por el narcosubmarino de la ría de Aldán y absolvió a otro de ellos. Ahora, gracias al trabajo de la Fiscalía Superior de Galicia y la provincial de Pontevedra, este órgano presenta un recurso de casación contra dicha sentencia, solicitando que se condene al absuelto y se recuperen las penas iniciales de 9 y 7 años de cárcel a los que se vieron beneficiados tras el recurso.

El caso se remonta al primer narcosubmarino para introducir droga en Europa que fue detectado. Tras interceptarlo en la Ría de Aldán en noviembre de 2019 y completar una compleja operación de traslado desde Punta Couso hasta el muelle de Aldán, se localizaron en su interior 3.068 kilos de cocaína, cuyo precio en el mercado negro podría superar los 123 millones de euros. Después de las primeras sentencias por parte de la Audiencia Provincial, cuatro de los recursos de los siete acusados prosperaron total o parcialmente en el TSXG, postura contra la que ahora se revuelve la Fiscalía.

El acusado que resultó absuelto fue Rodrigo Hermida Movilla, amigo del vigués Agustín Álvarez Martínez, el piloto del batiscafo. El TSXG entendió que su actuación se limitó a acercar ropa a los tripulantes la noche de los autos, sin favorecer ni facilitar el tráfico de drogas y centrándose en el auxilio personal. Muy distinta es la postura de la Fiscalía que en su recurso de casación considera a Rodrigo Hermida como “autor o cooperador necesario del delito” al entender que su función en la operación sería la de “porteador o auxiliar en la descarga de droga”.

Los tres acusados a los que se rebajó la condena son Enrique Carlos Serantes Giráldez, su hijo Iago Serantes Pérez, y Iago Rego Rosende, que residía en Lleida. Los fiscales reclaman que se mantengan las penas de entre 7 y 9 años de cárcel dictadas en primera instancia.

El primero había quedado absuelto de la pena de 7 años de cárcel por delito contra la salud pública, al entender, el máximo órgano judicial gallego, que no existen pruebas que lo incriminen y que solo “corroboró su conocimiento de una eventual operación de tráfico de drogas en un acto de colaboración que no se proyecta sobre el tráfico de drogas en sí mismo considerado”. No quedó totalmente absuelto pues los jueces del TSXG sí lo consideraron autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de “sustancias que no causan grave daño”, al localizar cannabis en su domicilio. Por ello le impusieron un año de prisión y una multa de 6.102 euros.

Iago Serantes, por su parte, vio reducida su condena tras el recurso, pasando de 9 años a 26 meses de cárcel y la defensa de Iago Rego Rosende logró que su pena pasase de 7 años de prisión a 18 meses. En ambos casos los jueces del máximo órgano de la comunidad entendieron que no consumaron el delito contra la salud pública y que lo cometieron solo “en grado de tentativa”, además de recalcar, los magistrados, que ambos “estaban en tierra y no participaron en las operaciones previas al transporte ni llegaron a tener disponibilidad efectiva de la droga.

El TSXG entiende que Rodrigo Hermida solo llevó ropa a la tripulación

En su montante económico, la revisión de la sentencia por parte del TSXG rebajó la multa económica de 400 a 50 millones de euros, con arresto sustitutorio de 6 meses de privación de libertad en el caso de impago.

En su recurso de casación la Fiscalía fundamenta que “se dan los supuestos agravados que prevén los tipos penales” para el delito contra la salud pública. Pide, por lo tanto, que se vuelva a las penas contempladas de una primera sentencia, de 7 años de cárcel, para Enrique Carlos Serantes y para Iago Rego Rosende, y de 9 años de prisión para Iago Serantes Pérez.

El semisumergible portaba más de 3.000 kilos de cocaína

El recurso no entra en el caso de los tres acusados a los que los magistrados gallegos sí mantuvieron sus penas y que integraban la tripulación del narcosubmarino a su llegada a las costas gallegas: Agustín Álvarez Martínez, Luis Tomás Benítez Manzaba y Pedro Roberto Delgado Manzaba. El primero es vigués y los otros dos ecuatorianos. Sus penas se establecieron en 11 años de prisión para cada uno.

La vuelta al mundo

El semisumergible interceptado la madrugada del 24 de noviembre en la ría de Aldán medía unos 20 metros de eslora. El batiscafo quedó hundido a unos 30 metros de la costa de la parroquia canguesa de O Hío entre las playas de Rabáns y O Foxo. Al tratarse del primer batiscafo transoceánico dedicado al narcotráfico e identificado en las costas europeas, su captura dio la vuelta al mundo.

Los dos tripulantes ecuatorianos fueron detenidos en los primeros instantes de la interceptación, mientras que Agustín Álvarez, el piloto, permaneció varios días escondido en una casa de veraneo en los montes de O Hío, que se encontraba desocupada.