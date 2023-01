El PP desvela que el año 2022 se cerró en Cangas con 348 reparos de Intervención

Las conclusiones del Consello de Contas, con respecto a las anomalías detectadas en las cuentas del Concello de Cangas en los años que van desde el 2017 al 2019, las llevará el grupo municipal del PP a la Fiscalía. De hecho, las conclusiones del citado informe son también lo que muchas veces denunció el PP ante el pleno. Ahora, asegura que la situación es mucho más grave, que si en esos años hubo 108 acuerdos contrarios a los reparos de Intervención, en estos últimos años la cifra aumentó considerablemente: en el año 2020, 231; en el 2021, 197 y 2022, 348.

El líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, que ya manifestó recientemente sus reticencias hacia la labor del Consello de Contas, apuntaba ayer que alguien debería reflexionar que cuatro años después de las anomalía detectadas el Consello de Contas haga público estos datos y solo se queden en una mera estadística.

“No es normal que se denuncie algo hace cuatro años y no quede en nada. Al final, quien va asumir la responsabilidad es la corporación que venga. Alguien tiene que pagar las responsabilidad de esas anomalías y no solo de este gobierno, sino también del anterior, sobre todo cuando se insiste en hacer lo mismo”, mantiene Sotelo.

En el año 2020, cuando hubo 231 reparos suspensivos, 105 estuvieron relacionados con la contratación y afectaron a un importe de 4.800.000 euros, lo que equivale a un gasto corriente reparado de 3,7 millones de euros; es decir, más del 77% del gasto corriente del Concello se realizó de una forma irregular advirtiendo de forma continua el interventor de las deficiencias que se están cometiendo. “Existen materias que debería ser objeto de contratación sin que se haya promovido el correspondiente expediente de contratación, caso por ejemplo del mantenimiento de instalaciones de climatización o, hasta finales de del 2020, el suministro de energía eléctrica, el de combustibles y, en otros casos, existen contrataciones realizadas que, una vez expirada su vigencia, no hay sido objeto de nueva contratación, continuando las empresas en prestación de servicios mediante una suerte de prórroga tácita. Especialmente destacado en este ámbito es el contrato de servicios de gestión de la piscina...”, señalaban, entre otras cosas el informe de Intervención del año 2020.

Intervención también habla de que merece especial mención el caso de contratación menor, donde alerta de que se producen ausencia total de procedimiento, con facturas que llegan al Concello que documentan gastos que no han sido objeto ni siquiera de propuesta y retención de crédito. “Desconocimiento de los límites de la contratación menor, tanto por tiempo, como por cuantía. Se encadenan prestaciones a lo largo de sucesivos ejercicios o incluso dentro del mismo ejercicio con los mismos o muy similares objetos contractuales, que sobrepasan conjuntamente los límites de la contratación menor, así como la omisión de trámites preceptivos del procedimiento, caso de realización de obras, en especial de mantenimiento, sin el preceptivo proyecto o sin informe respecto de su innecesariedad”, indica Intervención.

Para el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE), el gobierno está corrigiendo muchas de las cuestiones sobre las que alerta el Consello de Contas y que no da demasiada transcendencia al informe. Asegura también que no se hizo otra cosa diferente a los que históricamente se venía realizando en Cangas. El concejal afirma que el Concello examinará las conclusiones del Consello de Contas y que de ser necesario hacer declaraciones realizará un comunicado.