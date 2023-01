Fue en la noche de Fin de Año cuando "Perla", una perra mestiza de pastor alemán se perdió, asustada por los fuegos de la última noche del año o por la tormenta. La familia propietaria -un matrimonio y su hija de 9 años-que viven en la parroquia moañesa de Tirán, intentaron localizarla, pero no la encontraron. Habían ido a casa de los abuelos y la perra, asustada en un momento dado, saltó el muro trasero. Fueron detrás en el coche, pero ya no la encontraron. En un primer momento pensaron que podría haber regresado a la casa ya que conoce el trayecto y era cerca, pero cuando volvieron no estaba. Así que pidieron ayuda en grupos de wasap de personsa amantes de los animales y a la Protectora de Animales do Morrazo por si alguien la hubiera visto, facilitando un número de teléfono al que se podía llamar (600 266651). De inmediato se puso en marcha una campaña de búsqueda en redes sociales y otros medios.

Esta mañana, la familia recibía el aviso de una mujer que le pareció ver a la perra en la zona de Seixo, en Marín, en el cruce hasta Castiñeiras. Hasta allí se desplazaron los dueños, deseosos de poder encontrar con vida a la mascota de la casa: "Ojalá sea ella y pronto vuelva para estar tranquila en su casiña. La echamos mucho de menos, sobre todo la niña", señalan. "Perla" es mayor, tiene 10 años, y es muy asustadiza. Posee chip. Sus actuales dueños la recogieron en la Protectora de Animales do Morrazo, ya mayor, con 9 años, "para darle la mejor jubilación". Les había fallecido el perro que tenían y acudieron a la Protectora de Broullón, en Moaña, porque querían compartir la vida en casa con otro perro, para que la niña aprendiera lo importante que es tener un ser vivo al cuidado de uno. "Perla" se convirtió en uno más de la familia, tanto es así que viajó con ellos hasta Puebla de Sanabria, Allariz y Papá Noel le trajo esta última Nochebuena un enorme hueso.