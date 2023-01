La Xunta sube un 86% la aportación de Moaña en 2022 al billete metropolitano

El Concello de Moaña mantiene la misma queja que el de Cangas con respecto a la aportación económica que todos los años tiene que realizar a la Xunta para mantener el billete bonificado del transporte metropolitano. Primero, porque es un servicio del que insisten que no tienen competencia los concellos de menos de 50.000 habitantes y segundo, por el excesivo incremento que ha aplicado este año. El Concello de Moaña tendrá que abonar por la estimación que ha hecho la Xunta para el año 2022, un total de 32.216 euros, lo que supone un incremento del 86,30%, de ahí que desde el gobierno local van a pedir explicaciones a la consellería de Infraestructuras sobre el motivo de semejante subida.

El concejal de Hacienda de Moaña, Aldán Santamarina, asegura que a mediados de diciembre suelen recibir de la Xunta la liquidación real de los gastos del transporte metropolitano (bus y barco) del año anterior y la estimación del año en curso. Este pasado 16 de diciembre recibieron la liquidación de 2021 que fue de 17.292 euros por 348.243 viajes y esa estimación de 32.216 euros para 2022. En el caso de 2021, la liquidación es negativa ya que la estimación que había hecho la Xunta para ese año había sido muy baja, de solo 9.000 euros, debido a los efectos todavía de la pandemia del COVID, por lo que el Concello tendrá que abonar la diferencia. El Concello ya había contemplado en los presupuestos una partida de 23.411 euros que fue la liquidación real que abonaron en el año 2019, antes de la pandemia. La liquidación denota que no se recuperaron las cifras del transporte de antes de la pandemia. Santamarina sí considera exagerada, aun recuperándose el servicio tras concluir la pandemia, la estimación que la Xunta ha hecho para este 2022, y que el Concello debe abonar en tres meses desde la notificación. Asegura que una vez que concluya el año, está convencido que la liquidación va a resultar positiva a favor del Concello y la Xunta devolverá dinero.

No entiende, y por eso van a pedir explicaciones, esa subida tan fuerte del 86,30% cuando supera la cantidad de 23.411 euros que figuraba en el anexo del convenio cuando firmaron la prórroga en 2020. No cree que tenga que ver con un aumento de pasajeros por los descuentos del 50% en el billete y no comprendería que esa rebaja que aplica la Xunta tuviera que repercutir en los Concellos. Moaña pagó en la liquidación de 2018, 19.971 euros por 462.359 viajes; en 2019, 23.411 por 425.873 viajes; y en 2020, 14.102 por 261.972 viajes.