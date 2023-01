La cuota de Cangas al transporte metropolitano se dispara de 102.000 a 162.833 euros en 2022

Los concellos claman por la falta de una ley de financiamiento de las Haciendas Locales, cada vez con más servicios que prestar sin que ni la Xunta de Galicia ni el Gobierno compensen de alguna forma la prestación de estos servicios. Cangas se encontró con la sorpresa de la Xunta de Galicia, de que a través del convenio del transporte metropolitano, tiene que aportar la cantidad de 162.833,68 euros, cuando tenía consignado en los presupuestos aprobados de 2020 la cantidad de 102.000 euros. El concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, se queja de esta situación y pide a la Xunta de Galicia que se modifique la fórmula de las aportaciones que hace cada concello al transporte metropolitano. Por eso echa de menos una ley de financiación de las Haciendas Locales y recuerda que un concello como del de Cangas tiene que pagar al personal de la Unidad de Drogodependencia, o del Conservatorio de Música, o del Servicio de Axuda No Fogar o el Servicio de Atención Temperá. Reprocha que la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) y la de Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) no hagan nada para forzar una ley de financiamiento, “demasiado ocupadas en defender a los partidos que mandan”.

Según los datos que maneja el Concello de Cangas, el gasto estimado fijado para el año 2021 para el convenio del transporte metropolitano, era de 40.580,11 euros, siendo el gasto real 71.049,18 euros, por lo tanto la diferencia fue de 30.469, 06 euros. La estimación del programa tarifario 2022 (gasto real la diferencia de éste con la estimación del 2021) supuso 132.364,61 euros y lo que tiene que aportar ahora el Concello de Cangas alcanza los 162.833,68 euros, el porcentaje de repercusión sobre el 2021 es del 186,30%. Estos son los datos de liquidación de la aportación del Concellos de Cangas 2021-2022 al transporte metropolitano de Galicia-ATM Vigo.

Mariano Abalo también se queja de que no exista un control sobre el uso personalizado de la tarjeta, ya que cualquiera se puede beneficiar de la misma. Asegura que Cangas va a cumplir con el convenio, pero considera que tiene que haber medidas correctoras, ya que los concellos no van a poder soportar atender a tantos servicios. “No solo no se nos compensa, sino que se nos incrementan las aportaciones que tenemos que realizar a los servicios”, concluye el primer teniente de alcalde de la localidad.

Tras la renovación del convenio den 2020 establecía que el Concello de Cangas debía aportar la cantidad de102.622,68 euros) en 2022 y la misma cantidad este año. Cangas es el Concello que más dinero aporta al transporte metropolitano. Le sigue Nigrán, con 51.159,60 euros y Baiona, con 34.794,64 euros, mientras que Moaña tiene que aportar 19.971,14 euros. El municipio de Fornelos de Montes aporta (337 euros), Mos (4.431,32 euros), Pazos de Borbén (313,48 euros), O Porriño (15.881,72 euros), Redondela (22.097,81 euros), Salceda de Caselas (5.445,39 euros), Salvaterra de Miño (8.614,19 euros ), Soutomaior (150 euros) y la Xunta de Galicia, 1.215.646 euros. El convenio se renovó en plena pandemia.

Vigo es el principal lugar de destino de los viajeros

El número de viajes realizados en 2021 con origen y destino en Cangas fue de 884.122. La mayoría de los destinos fue Vigo: 250.956 abonados con tarjeta y 119.689 pagados en efectivo. Despues de la firma del convenio en el año 2020, la Consellería de Infraestructuras que dirige Ethel Vázquez trató de explicar las razones por las que Cangas es el Concello que más aportar á transporte metropolitano con diferencia. Dijo que cuando José Enrique Sotelo (PP) gobernaba Cangas se opouso a que el precio del billete fuese de 1,80 euros. Después de varias negociaciones se fijó el precio del billete en 1,30 euros. Según esta versión, la Xunta de Galicia se vio obligada a aportar más, igual que el Concello de Cangas. Mariano Abalo tampoco tiene claras las cuentas que la Xunta de Galicia realizó en el transporte metropolitano con el COVID 19, cuando bajó de forma considerable el número de viajeros.