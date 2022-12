La Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) recupera su “gincana” infantil de Navidad, que en los dos años anteriores no se pudo celebrar debido a la pandemia. Bajo el título de “Exploradores do Morrazo: axuda a Mazo a descubrir O Morrazo” en esta ocasión participan casi un centenar de comercios de la comarca: 41 de Cangas, 29 de Moaña y 26 de Bueu.

Esta edición de 2022 es “muy especial”, según Fecimo. No se trata solo del regreso después de la pandemia del COVID, sino que es la presentación oficial de Mazo, que es la nueva mascota del comercio de O Morrazo. El objetivo es que los más jóvenes le ayuden a través de una serie de pruebas a conocer el entorno de la comarca. La actividad está dirigida a jóvenes entre 4 y 14 años y el objetivo es dar visibilidad al comercio local y que los participantes conozcan todo los que sus municipios les ofrecen. La “gincana” comenzará el lunes y se prolongará hasta el 31 de diciembre. Los participantes dispondrán de un mapa y una cartilla en la que aparecen reflejados todos los comercios participantes. En casa una de esas tiendas hay una prueba diferente que los participantes deben resolver y por cada acierto recibirán un sello en la casilla correspondiente. Una vez que consigan resolver todas las pruebas requeridas deberán cubrir el folleto con sus datos personales y depositarlo en cualquiera de los comercios. También se pueden entregar el día del sorteo en la urna habilitada por Fecimo. Esos sorteos serán el 2 de enero en Moaña, en el entorno del palco de la música; el 3 de enero en Cangas, en la Alameda Vella; y el 4 de enero en Bueu, en la Praza do Concello. En cada uno de los lugares se entregará como primer premio una Tablet y como segundo una gran cesta navideña infantil. Además, habrá premios sorpresa para los participantes que asistan a las fiestas de animación. Desde Fecimo agradecen especialmente la colaboración de los centros educativos de O Morrazo, que entregaron el material entre el alumnado y apostaron por esta actividad cultural.