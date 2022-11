Portas invita a PP y PSOE a presentar una moción de censura para quitarle la Alcaldía

El Pleno de la Corporación de Cangas aprobó anteanoche una moción del PP que pide la dimisión de la alcaldesa, Victoria Portas, por su incapacidad para poner a disposición de la Xunta los terrenos necesarios en A Rúa para mejorar la infraestructura sanitaria. La propuesta salió adelante gracias al apoyo del PSOE, aunque la regidora no piensa atender ese requerimiento de abandonar el cargo porque no está obligada y porque no ve motivos más allá del acoso político de sus contrincantes, a los que invita a presentar una moción de censura y promover una candidatura alternativa para tomar las riendas del Concello. “Que se dejen de escenificar y aprovechen esa mayoría”, propone la alcaldesa, que esquiva hablar de crisis de gobierno incluso tras la abstención en dicho punto de su compañera de ACE Aurora Prieto, quien no garantiza que vaya a celebrar las navidades como miembro del Ejecutivo local.

Populares y socialistas suman 11 de los 21 concejales, la mitad más uno de la Corporación canguesa. Mayoría suficiente para plantear una moción de censura y para sacarla adelante, aunque la cercanía de las próximas elecciones municipales, en seis meses, y las estrategias de partido convierten esa opción en sumamente improbable. BNG y Avante votaron el lunes en contra de pedir la dimisión de Portas a pesar de que en múltiples ocasiones, sobre todo desde la Candidatura Veciñal, se le ha reprochado la labor de gobierno. Victoria Portas contraataca al PP con el argumento de la situación sanitaria en Cangas, que considera muy deficiente, y con el silencio cómplice del grupo municipal que lidera José Enrique Sotelo, al que reprocha no haber asistido siquiera a reuniones que se convocaron sobre este asunto. Más comedida se muestra con el PSOE, que también la tacha de mantenerse en la Alcaldía de forma ilegítima. Mantiene su objetivo de acabar el mandato, a pesar de las discrepancias internas que minan el gobierno. Con respecto a las manifestaciones de Aurora Prieto sobre su desconocimiento de las obras de renovación del alumbrado público exterior, financiadas por el IDAE, la regidora asegura que el expediente y todos los trámites están accesibles para los representantes políticos, en particular para la concejala de servicios y energía, cuya continuidad en el gobierno “depende de ella”, pues Portas no le pone fecha.