El pleno aprueba la dimisión de la alcaldesa de Cangas con los votos a favor del PP y del PSOE

El pleno de Cangas aprobó ayer por mayoría la dimisión de la alcaldesa Victoria Portas (ACE). Un efecto especial más que efectivo, pero que tuvo su asalto más espectacular en la callada abstención de la concejal del gobierno Aurora Prieto, en un gesto inequívoco más para marcar diferencias con la regidora local que la vilipendió públicamente. A seis meses de las elecciones, todo apunta a que el gobierno local quedará reducido a solo 3 concejales de 21, después de empezar el mandato con 8. Toda una deriva de la izquierda que arrasó en las urnas y fracasó en un gobierno que practicó con esmero la autofagia. La propuesta de dimisión del Partido Popular fue respaldada por el PSOE y rechazada por BNG, Avante! y ACE. La moción salió adelante a pesar de que al PP le faltaba un concejal, porque al BNG también le faltaba otro, su portavoz, Mercedes Giráldez. La sesión de ayer no ayudó a aclarar nada, al contrario, se practicó mucho el famoso “y tú mas” en un campo de minas político que anticipa la campaña electoral.

Avante! fue el primero en señalar que la propuesta de dimisión de la alcaldesa era una maniobra electoral y que no iba a entrar en el juego, porque el PP podía, si quisiera, plantear una moción de censura. Claro que lo que no dijo es si la apoyaría o no. Porque sí señaló su hartazgo con este gobierno de escandalera. Pero quien tiene memoria es el PSOE. Y en ocasiones como la de ayer aprovecha para sacar los colores. Se molestó mucho su portavoz Eugenio González con el edil de Avante! Tomás Hermelo. Hizo oficiales algo que solo se conocía de oídas y por eso le extrañó tanto que Avante! alardeara que no quería entrar en cuestiones de dimisiones. Puso encima de la mesa las conversaciones en las que ese grupo municipal pidió la cabeza de dos concejales socialistas para abrir una puerta a la negociación para entrar en el gobierno, cuando fue la crisis que causaron las obras en la playa de Rodeira. “Pensaban que si cortaban mi cabeza y la de Pilar Nogueira las otras dos concejales socialistas iban a quedar en el gobierno, pero se encontraron con la sorpresa de la dimisión.”. Esto tan duro y tan directo no fue desmentido en ningún momento ni por Tomás Hermelo ni por la alcaldesa.

Como la razón por la que el PP pedía la dimisión de la alcaldesa era por mentir y ser incapaz de poner los terrenos para que el Sergas construyera el Centro Integral de Salud (CIS), la alcaldesa se atrincheró en la falta de médicos que hubo estos días en el PAC para defenderse y en que el PP no había acudido a reuniones que se habían convocado sobre el tema. Se alambicó en una serie de videoactas con las que pretendía demostrar que ella había actuado para conseguir los terrenos, al tiempo que el PP le hacía ver que habían pasado 4 años y no se había conseguido nada y lo único que se había hecho es darle vueltas a un problemas.

El PP y el PSOE sumaron fuerzas para pedir la dimisión de la alcaldesa y lo consiguieron, pero Eugenio González dejaba claro que él consideraba que Victoria Portas era una alcaldesa ilegítima, que había desterrado a los socialistas del gobierno. Victoria Portas agradeció al portavoz del PSOE que fuera sincero. Y objeto de ataques de la derecha y del PSOE también fue el primer teniente de alcalde de Cangas, y portavoz de ACE, Mariano Abalo. Ambos se mostraron convencidos de que el Plan Especial de A Rúa destinado a conseguir los terrenos para el CIS estaba esperando a que se le adjudicase a un amigo suyo. A lo que Abalo contestó: “Piensa ladrón que todos son de su condición”. En otra avanzadilla electoral, Victoria Portas, llamó la atención al PP por decir que la asociaciones no representan al pueblo. Y no le falta razón al líder del PP, José Enrique Sotelo. Son las urnas las que eligen a los representantes municipales. Es la falta de votos, el exiguo gobierno el que hace que la alcaldesa, como señala Sotelo, se trate de apoyar en las asociaciones, pensando que son más representativas que aquellos que fueron elegidos en las urnas.

La edil de Energía: “De la obra de las LED me entero ahora por la acaldesa, se me marginó en esto”

El comportamiento de Aurora Prieto en el pleno se iba a mirar con lupa. Antes de abstenerse en la dimisión de la alcaldesa, devolviendo el golpe que ella había recibido recientemente al acusarla ante los colectivos de incapaz y desconocimiento, la concejala de ACE dejó en paños menores a sus compañeros de gobierno. Fue cuando la edil del PP Dolores Hermelo dijo que quería saber la opinión de la concejala delegada de Energía sobre la certificación de la obra del cambio de alumbrado público a luces led. Tomó la palabra por alusiones y con toda tranquilidad manifestó que era la primera vez que tenía conocimiento de cómo había quedado la obra por parte de la alcaldesa Victoria Portas y de Mariano Abalo, que ella nunca fue llamada a ninguna reunión, a pesar de que se trataba de un asunto que entraba dentro de las competencias que tiene la concejalía de Energía, pero que sus compañeros siempre la mantuvieron al margen. Pero Victoria Portas no dimitirá.