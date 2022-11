Las asociaciones vecinales de San Cribrán y Espiñeira acordaron fusionarse en el transcurso de una asamblea que tuvo lugar este fin de semana. No obstante, aún no se produjo el proceso de composición de nueva junta directiva. Aseguran que hay mucho que hacer y que el problema es que no consiguen que el Concello lo haga.

Afirman que la primera actuación y que les parece más urgente es la de la limpieza del cauce del río Orxas. Comentan los miembros de este nuevo colectivo que la semana pasada el río Orxas desbordó en varias zonas. En Herbello aún se podía ver como el río transcurre totalmente tapado por la maleza y lo mismo sucede a su paso por el denominado “Bosque Encantado”. Lamentan la actitud del Concello que podía presionar más.