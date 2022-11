Bueu aprueba la resolución del contrato de la reforma de la biblioteca sin incautar el aval

Con los votos favorables del gobierno local de Bueu y la abstención del PP, sin la presencia de los dos ediles del PSOE, el pleno del Concello aprobó esta mañana la resolución, por mutuo acuerdo, del contrato de la obra de reforma de la biblioteca municipal Torrente Ballester, según la propuesta presentada por el alcalde, Félix Juncal, que implica también que no se vaya a incautar el aval que la concesionaria había solicitado que se le devolviera en su escrito de renuncia del contrato. Lo importante ahora para el gobierno local, como señaló el alcalde, es dar agilidad a la nueva licitación de la obra, con los precios actualizados que asumirá el Concello, para no perder la subvención de la Diputación, sobre todo del programa ReacPon, que establece como plazo para rematar la obra el 30 de abril. Por eso que insistió en que la resolución de mutuo acuerdo permitirá dar agilidad a esta tramitación. El presupuesto de la obra ascendía en torno al millón de euros, de los cuales 687.000 corresponden a la subvención del programa ReacPon y 229.000 del Plan Concellos.

Juncal explicó que el principal motivo en la renuncia de la empresa “Obras Gallaecia” era el del alza de los precios en el material de la obra, que en agosto presentó el escrito de renuncia comunicando que las circunstancias de la empresa habían cambiado en cuanto a organización y que habían sido adjudicatarias de varias obras públicas que estaban en comienzo o a punto de comenzar y que la obra privada sufrió un gran incremento con la eficiencia energética y les supuso una gran carga de trabajo. Añadía en el escrito que el estudio geotécnico para las obras de la biblioteca (competencia del Concello), se retrasó de una manera que no se podía prever y el planing realizado por la empresa se vio trastocado.

"Sin mala fe de la empresa"

El alcalde explicó que el contrato se podía resolver de mutuo acuerdo porque no hubo inicio de ejecución de la obra ya que la empresa no asistió al acta de replanteo y que en las reuniones con sus responsables, le pusieron de manifiesto que en el motivo de la renuncia estaba en el incremento sustancial de los precios respecto a los estipulados en el proyecto. Respecto al aval entiende que en la situación en la que están las empresas, lo más “correcto” es resolver de mutuo acuerdo sin incautación de la garantía “porque no hubo mala fe por parte de la concesionaria”, aunque sí que admitió que, sabiendo la situación, no se debió de presentar al concurso, a la que, además, solo concurrió ella.

La portavoz del PP, Elena Estévez, recordó que siempre manifestaron apoyo al expediente, pero sí que calificó la argumentación del alcalde de “encubierta”. Dijo que sorprende que a pesar de que, con fecha de 27 de octubre, la empresa presentó el escrito de renuncia, el Concello convocara para el día 2 de noviembre el acta de replanteo, a la que la empresa ya no acudió. Estévez señala que la renuncia no es solo por incumplimiento de la empresa, si no que la culpa empezó también en la administración local por el retraso en la presentación del informe geotécnico que había que realizar antes del comienzo de los trabajos. La portavoz del PP señaló que ellos también quieren que la obra se realice cuanto antes, aunque como diputada provincial no dispone de información al respecto de que la Diputación vaya a ampliar los plazos para concluir las obras de la subvención, si no que la presidenta manifestó que iban a ser muy restrictivos en el cumplimiento del plazo del 30 de abril. Teme que, aunque la licitación se tramite urgente, no se puedan cumplir los plazos, aunque espera que “ojalá” los aumenten y pidió, ya que la reforma de la biblioteca se iba a prolongar en el tiempo, se buscara otro espacio al provisional del Centro Social do Mar, que sea menos ruidoso para las personas que acuden a estudiar.