Unha autobiografía dialogada de Chévere é o novo froito da colaboración entre a compañía e Kalandraka, que dende hai anos vén editando algúns dos textos máis representativos deste grupo teatral. A publicación, que forma parte do DesembarcoChévere co que a compañía celebra o seu 35 aniversario sobre os escenarios, preséntase mañán, mércores 23, ás sete e media da tarde no SalaSon, de Cangas, coa participación de Patricia de Lorenzo e Xesús Ron, acompañados pola directora artística da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo (MITCF) de Cangas, María Armesto.