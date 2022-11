Ribeiras do Morrazo es la Indicación Xeográfica con mayor producción de uva de las cuatro de Galicia

El próximo 1 de diciembre, los Concellos abren la temporada de furachos -San Martiño fue la antesala- que se prolongará hasta el 30 de junio, durante la cual los productores pueden ofrecer los excedentes de la cosecha en periodos que no superen los tres meses a lo largo de este período. ¿Y cómo está la producción vitivinícola en O Morrazo? La comarca está integrada en la Indicación Xeográfica Protexida IXP Ribeiras do Morrazo, una de las cuatro de Galicia junto a la de Betanzos, Barbanza y Val do Miño-Ourense, con mayor peso en cuanto a producción de uva, según consta en un estudio elaborado por la Fundación Juana de Vega respecto a estos territorios de producción.

Aunque las cuatro IXP tienen una producción muy pequeña en el contexto de la producción del vino en Galicia, en donde solo representan el 0,26% de producción de uva con indicación de calidad; los bodegueros de O Morrazo están trabajando para relanzar la producción con esta marca de calidad. Según este estudio, la producción de Ribeiras do Morrazo, intgerada por los municipios de Cangas, Moaña, Bueu, Marín, Vilaboa, Poio, Pontevedra y Redondela, es de 49.613 kilos y cuenta con 5,66 hectáreas de viñedo, 18 viticultores y 4 bodegas inscritas, aunque solo figura con 18.800 litros cualificados, según los datos de la campaña de 2019. La IXP más pequeña es la de Betanzos con 20.761 kilos de uva y 6.895 litros cualificados. La de Barbanza-Iria, con 28.945 litros cualificados superó también a la IXP de Val do Miño-Ourense, con 18.650 litros. Los mayores rendimientos, según este estudio, los tiene también Ribeiras do Morrazo, con 8.766 kg por hectárea; seguido de Val do Miño-Ourense con 8.084. La zona con menor producción por hectárea es la de Betanzos, con 3.700 mientras que la de Barbanza-Iria está en posición intermedia, con 5.336. Proceso de dinamización Las IXP están inmersas en un proceso de dinamización, como en el último año con el proyecto de cooperación desarrollado al amparo de los Grupos de Desenvolvemento Local GDR con las cuatro Indicaciones que concluyó con un acto, el pasado mes de octubre, en Rande, en el que tanto el subdirector de Relacións cos GDR de Agader (Xunta),Moisés Blanco; y el gerente del GDR-Pontevedra-Morrazo, José María Tobío, dejaron constancia de la necesidad de continuar las actividades y dar a conocer los productos también en el ámbito urbano, potenciar el asociacionismo y seguir explorando las oportunidades que plantean los recursos etnoturísticos que rodean la actividad de las bodegas. Las de las IXP tienen muy poca relevancia en el contexto español. Ribeiras de Morrazo comecializó 137 hl por 54.664 euros (solo mercado local y nacional) de un total de 290.376 de las cuatro de Galicia y de los 534 millones d elas IXP de toda España. El vino comercializado por las cuatro bodegas de las IXP de Galicia solo representan el 0,01% del total comercializado por las IXP españolas. Furanchos con cinco tapas hasta las 24 horas El Concello de Cangas ha abierto el plazo para la autorización de los furanchos en el municipio, considerados como tal aquellas bodegas cuya actividad principal sea la de administrar mediante precio, el vino excedente de consumo propio que procede de sus viñedos. La autorización municipal se otorga previa solicitud presentada en el Concello en donde se haga constar el lugar exacto en donde se sitùe la actividad, el número de litros que se pretende vender, la variedad o variedades de uva del que procede o el período en el que se pretende poner a la venta su consumo, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses durante el período entre el 1 de diciembre y el 30 de junio. La solicitud debe de ir acompañada de una declaración responsable, fotocopia compulsada del DNI del solicitante, como del título o contrato que acredite la disponibilidad del establecimiento por parte del solicitante para su utilización como furancho, documentación acreditativa de tener declaradas las viñas en el Rexistro Vitícola de Galicia, de haber realizado las declaraciones obligatorias del sector vitivinícola y el documento que acredite la suscripción de una póliza de seguro de responsabilidadcivil, así como del pago de las tasas correspondoientes. Debe de incluir también la elección del período de apertura, proyecto técnico firmado por facultativo sobre el cumplimiento de la normativa vigente en prevención de incendios o sanitaria frente al tabaquismo y del análsiis del vino puesto a la venta, como también memoria descriptiva de la cantidad de vino, número de barriles y capacidad. Recuerda el Concello que solo se pueden ofertar hasta un máximo de cinco tapas y que el horario de apertura es de 12:00 a 15:00 y de 19:00 a 24:00.