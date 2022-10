La basura rodea el petroglifo de As Abelaires y el cruceiro de San Cosme, sin respuesta municipal, reitera el PP

En mayo de 2021, el grupo municipal del Partido Popular de Cangas presentó una moción al pleno de la Corporación sobre el control de los vertidos domésticos irregulares, moción que fue aprobada por mayoría. Destacaba los problemas medioambientales derivados de los vertidos incontrolados, generalmente de residuos no biodegradables y de grandes dimensiones que son abandonados en zonas de monte y causan graves perjuicios ambientales como la contaminación del suelo y de los acuíferos, la proliferación de plagas de roedores e insectos o destrucción del paisaje e de espacios naturales, entre otros. El pasado mes de enero volvió a denunciar presencia de basura y residuos voluminosos a la entrada al petroglifo de As Abelaires, en la misma entrada que comparte con el “punto limpo” , y la falta de acción del gobierno local, que aún “no había hecho nada para dar cumplimiento a la moción aprobada, ni se molestara en controlar estos vertidos”, expone la concejala Rosa Mary de la Campa. Reitera que la situación “sigue igual, si no peor.”, mientras el gobierno local, “para decepción e indignación de todos, ignora los acuerdos aprobados en pleno, se centra solo en sus propios intereses partidistas y subestima la vila y a los vecinos a los que dicen representar”.

Expone la edila que la entrada al petroglifo de As Abelaires “se encuentra en estado lamentable, lleno de basura, con una pila de restos domésticos que va en aumento, mientras tenemos que observar con perplejidad la pasividad de las instituciones encargadas de velar por la salud ambiental de nuestro entorno”, ya que esta basura se encuentra a tan sólo 100 metros de la entrada al Punto Limpo”. No es ese el único espacio patrimonial donde de acumulan residuos “de forma descontrolada”, añade De la Campa. “El cruceiro de San Cosme sigue también acumulando basura en sus alrededores, situación que ya denunciada en la prensa el pasado mes de marzo”. Asegura que los residuos acumulados en ese entorno no son recientes, sino que lleva tiempo degradándose, en el caso de As Abelaires. ¿Es posible que no lo vean ni el gobierno local ni la concesionaria?, ¿es aceptable que aún teniéndolo delante de los ojos no lo retiren?” Desde o grupo municipal del PP “exigimos, una vez más, que el gobierno local ejecute los acuerdos aprobados en pleno, se ponga a trabajar por el bien de las personas y de la villa a la que dicen representar y velen en serio por su patrimonio”.