Cuatro ocupantes de una vivienda del lugar de A Graña, en Bueu, tuvieron que ser trasladados esta madrugada al servicio de urgencias del centro de salud debido a la inhalación de humo. El suceso tuvo lugar por el incendio de un deshumidificador, según explican las fuentes consultadas.

En el interior de la vivienda había seis personas, aunque solo cuatro tuvieron que ser evacuadas al centro de salud. Presentaban signos de intoxicación y sobre todo irritación en los ojos. Fue una de las propias personas que reside en la vivienda quien alertó de lo sucedido al centro de emergencias 112, que a su vez movilizó a los Bombeiros do Morrazo, Policía Local de Bueu y Guardia Civil. Afortunadamente el suceso no tuvo consecuencias graves y fue una de las personas que estaba en el interior de la casa quien sofocó en primera instancia el fuego. A continuación los Bombeiros do Morrazo procedieron a ventilar el inmueble