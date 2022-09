Un hombre en una furgoneta que se empeña en llevar a casa a ancianos

La situación que vivió un vecino de Cangas le ha llevado a hacerla pública para alertar, sobre todo, alas personas de edad avanzada como él, para que tengan cuidado con el conductor de una furgoneta que se acercó a él con la intención de engañarle para luego pedirle dinero. Fue esta semana, en la avenida de Vigo, con el cruce de camino de San Roque. Asegura que el conductor de la furgoneta le paró y le saludó diciéndole si no se acordaba de él, que habían trabajando juntos. El hombre se aproximó a la ventanilla del copiloto y comprobó que no lo conocía. El conductor insistía en que subiera que lo llevaba a casa. Rechazo subir al vehículo. Ante su negativa, el conductor sacó una libreta bancaria y le pidió 15 euros par retirar una moto decomisada, que de no hacerlo tenía que pagar 500 euros.