La concesionaria del agua afirma que los vertidos del Orxas proceden de la Casa del Mar de Aldán

La concesionaria de ciclo integral del agua, la UTE Gestión Cangas, informó al Concello que, en el tramo en el tubo de hormigón que vierte hacia la margen derecha del río Orxas y que se localiza al final del tramo subterráneo del lecho fluvial por debajo de la avenida José Graña, no existe red municipal de saneamiento, motivo por el que, tal y como en su día se puso en conocimiento de los agentes del Plan de Control de Vertidos, la procedencia de este vertido no podía ser la red municipal del saneamiento y, por consiguiente no era responsabilidad de la concesionaria, ni su reparación ni las consecuencias derivadas de este aporte.

La UTE Gestión Cangas optó por centrar sus investigaciones en la Casa del Mar de Aldán, que alberga el Centro de Salud y un centro social, donde se realizan distintas actividades. Allí, la concesionaria, tras introducir una cámara, pudo comprobar que las instalaciones presentan una única salida de saneamiento por la esquina noroeste donde se registra una acometida con la red de saneamiento municipal. En el informe que se remite al Concello, la concesionaria señala que “después de realizar varias comprobaciones con tintes se constató que únicamente las instalaciones interiores situadas en esa esquina de la construcción tenían salida para esa acometida, siendo imposible determinar por donde evacuaban el resto de las instalaciones sanitarias del centro o si existían otras salidas de saneamiento del inmueble”. La empresa procedió a realizar catas en el exterior de local para intentar localizar alguna otra salida de saneamiento, comenzando por la fachada Este, a la altura de la entrada hacia la cafetería del centro social. En unas de esas catas se llegó más abajo de la anchura de la solana del edificio para descubrir que bajo la misma existía un hueco de grandes dimensiones que afectaba a la práctica totalidad de la planta del inmueble, provocando que la infraestructura de recogida de aguas del edificio se desprendiera de las sujeciones y, por consiguiente, todas las aguas residuales generadas en el centro se acumulan bajo el suelo del edificio. Según señala el informe de la UTE al Concello de Cangas, “como es lógico, este volumen de agua alivia por rebose hacia el tamo del río donde se atopa la tubería denunciada por el Plan de Control de Vertidos, filtrándose de forma contínua y provocando la afección que se detalla en el propio informe y que se hizo más patente por cuanto al caudal del agua del río es my bajo en este época del año.”. La UTE traslada al gobierno municipal la necesidad de poner esta incidencia en conocimiento de la propiedad del inmueble, con el objetivo de que realice las reformas necesarias para eliminar este vertido. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), se puso el jueves en contacto con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, remitiéndole el video que la UTE había sacado con la cámara que había metido bajo el edificio. Ya esa misma noche, según relata la regidora local, Javier Puente se puso en contacto con ella, con el fin de que ayer, viernes, se examinara la situación. Ya por la tarde comenzó el vaciado de esos vertidos que se sitúan debajo de la Casa del Mar de Aldán, donde el 50% es del Instituto Social de la Seguridad Social y el otro 50% está cedido al Sergas. Como apunta Victoria Portas, se trata de un edificio con las fosas sépticas de antes. La regidora local destacaba ayer la buena colaboración entre el Concello de Cangas y el área sanitaria de Vigo. La UTE Gestión Cangas señala que su labor sí es investigar la procedencia de vertidos anómalos a los cauces públicos y fue en el cumplimiento de esa obligación “como procedimos a buscar la causa de este vertido entre los posibles aportes de las viviendas del entorno”, manifiesta la concesionaria del ciclo del agua del Concello de Cangas. Las obras del CEIP Seara “blanquean” un tramo del río de A Fraga Vecinos de Moaña llevan toda la semana dando alertas al Concello y a la Policía Local por un vertido que deja de color blanco un tramo del curso final del río de A Fraga, en concreto el entorno del aparcamiento de la explanada del antiguo cuartel, en donde hay un paseo y es habitual ver patos. Ayer mismo la Policía Local acudió al lugar. Preguntado por el problema, el concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, asegura que los técnicos de control de vertidos de Augas de Galicia fueron a la zona y comprobaron que se trataba de restos de polvo y yeso procedente de las obras del colegio del CEIP Seara, tras una limpieza a presión de sus cañerías. Aseguran, estos técnicos, que no se pueden retirar estos restos del fondo del río y que hay que aguardar a que varias mareas altas vuelvan a dejar limpio el curso fluvial. Barreiro señala que en unos días tendrán un informe oficial de Augas de Galicia al respecto. Los vecinos que denuncian el vertido aseguran que el agua blanca procede de una zona con cañas en las márgenes del río.