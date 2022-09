Cangas seguirá el procedimiento negociado con 3 empresas para elaborar el plan de A Rúa

El gobierno local de Cangas va a intentar seguir adelante con el procedimiento negociado para adjudicar la redacción del Plan especial de los terrenos de A Rúa, con una superficie de 35.260 metros cuadrados y en donde se pretende obtener el solar para el nuevo edificio público sanitario. Lo va a hacer así pese al acuerdo del Colegio de Arquitectos de Galicia cuya junta de gobierno del pasado 8 de septiembre, concluyó, y así se lo comunicó al gobierno local esta misma semana, que el Concello elaborara una nueva licitación con un precio más elevado. Desde el departamento de Urbanismo del Concello se había entendido que el procedimiento negociado, y pese a que el gobierno local ya había invitado a tres empresas a participar, debía de pasar por el Colegio de Arquitectos para que remitieran sus ofertas de profesionales y darle transparencia. Abalo asegura que no se negaron a ello en aras a darle toda la transparencia y para que no les acusaran de lo contrario, aun creyendo que se trataba de una decisión “desafortunada” de los técnicos municipales.

El miércoles llegaba el acuerdo de la junta de gobierno del COAG que provocó las críticas del concejal de Urbanismo y su confirmación de que la decisión de los técnicos había sido desafortunada, ya que no solo “retardó el procedimiento, si no que nos metió en camisa de once varas”. El Colegio declinó la solicitud de colaboración presentada por el Concello para que facilitara tres profesionales competentes, “ao considerar que o límite máximo de gasto correspondente á oferta é reducido tendo en conta o obxecto do encargo”. Así mismo, la junta de gobierno de los arquitectos gallegos determinó “trasladarlle a solicitude de que elaboren unha nova licitación, cun límite máximo de oferta máis elevado, acorde á complexidade do traballo obxecto da convocatoria que motiva a súa petición”.

Desglose del coste

Abalo descarta volver a realizar otra licitación y aclara que lo que van a hacer es recuperar las tres ofertas de profesionales llamados en el procedimiento negociado y enviadas al Concello en donde sí consta el interés por hacer estos trabajos en ese precio. Se está hablando de un importe de 25.000 euros (sin impuestos), 30.000 (con impuestos). Según la memoria serían 2.500 euros por la elaboración del Documento Ambiental Estratégico (DAE) y borrador del Plan, lo que supone un 10% del total; 7.500 por el Documento para la aprobación inicial, estudio ambiental estratégico (año 2023), que supone el 30%; 0tros 7.500 del informe de contestación de alegaciones, propuesta del plan y documento resumen (30%) y los últimos 7.500 de la aprobación definitiva del Plan especial en el 2023 (último 30%).

Análisis económico con otros concellos

En la memoria de la licitación elaborada por el Concello se justifica este importe teniendo en cuenta un estudio económico de otros planes elaborados en municipios gallegos. Detalla un Plan Especial de Protección de cascos históricos en suelo urbano (PEP) en Cariño en 2018 por 177.000 euros para 8 hectáreas de superficie; otro en Padrón en 2013 por 132.231 euros; y en Sarria para 20,51 hectáreas en el año 2011 por 194.194 euros. También figura un Plane Especial de Ordenación y Protección en Carballo, en 2018 para 33 hectáreas por 74.000 euros y dos Planes Especiales de Protección e Infraestructuras y Dotaciones (PEPID) en Carballo en 2017 para 31,28 hectáreas por 79.999 euros y en Sada en 2020 para 119,27 hectáreas por 70.900.

Abalo asegura que se va llevar a la mesa de contratación la modificación de la memoria para seguir por la vía del procedimiento negociado mediante la comunicación a tres empresas y “recuperar las ofertas que se enviaron” la que el procedimiento está claro y hay que seguir las pautas de la junta de gobierno local: “Si tenemos ofertas que confirman que eso se puede materializar, el Colegio de Arquitectos no lo puede impedir”. Eso sí, deja claro que no hay ningún interés del gobierno local por adjudicarlo a alguien en concreto, pero entiende que la respuesta del Colegio de Arquitectos ha sido una “pantochada”, además después de tanto tiempo.

Hay que recordar que el gobierno local intentó en un primer momento licitar la adjudicación a través de un procedimiento abierto, pero en abril quedó desierto. En junta de gobierno en mayo se acordó recurrir a la vía del procedimiento negociado para la redacción de este Plan especial de infraestructuras y dotaciones para equipamiento sanitario conscientes de que el Concello lleva tiempo buscando una solución para implantar un equipamiento sanitario con el fin de mejorar la prestación del servicio público sanitario. Tras analizar varios emplazamientos, se determinó que la ubicación idónea por su proximidad a la vía rápida y al núcleo urbano, es la de A Rúa, calificada como suelo rústico en las Normas de Urbanismo en vigor. Cangas carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), de ahí que se necesite este Plan especial para dotar a la parcela de las condiciones urbanísticas necesarias.

El proyecto de Amgecabe, pendiente de informes sectoriales

Los terrenos de A Rúa son la“joya de la corona” del futuro urbanístico de Cangas. En 2020, la sociedad Amgecabe, vinculada al grupo empresatrial Iglesias, presentaba en el Concello una modificación puntual de las Normas para un desarrollo urbanístico que abarcaba 35.000 metros cuadrados de terreno en el margen derecho de acceso a la Autovía, con la construcción de una nave para uso comercial y la cesión al Concello de un solar de 7.000 para el futuro edificio sanitario. La iniciativa no contó con respaldo mayoritario de la corporación. Fue entonces cuando el Concello se propuso la expropiación de los terrenos y realizó una modificación presupuestaria por importe de 300.000 euros. pero concluyó el año y no se logró nada. Posteriormente, Amgecabe presentaba licencia en el Concello para un proyecto para una zona comercial y hotelera y un cine al aire libre en 11.500 metros cuadrados en A Rúa, que cuenta con el informe favorable municipal.

El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, asegura que la tramitación de la licencia está pendiente de los informes sectoriales. El nuevo proyecto puede obtener licencia directa sin necesidad de una modificación puntual o segunda licencia de la Xunta. Contempla la construcción de un semisótano de 2.000 metros cuadrados para uso comercial, en su parte posterior un cine al aire libre, además de dos edificaciones de 300 metros cuadrados cada una para uso de hostelería. En el anterior proyecto de Amgecabe dentro de los 35.000 metros se reservaban 11.500 para uso terciario. Coincidiendo con esta tramitación de la licencia, el Concello intenta sacar adelante la redacción del Plan especial de A Rúa para obtener los terrenos para el edificio sanitario.