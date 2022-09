El Sergas espera a tener a todo el personal sanitario para devolver las urgencias a Moaña

Los moañeses seguirán al menos varias semanas más sin servicio de urgencias en la villa. Y es que ayer representantes del Concello con la alcaldesa al frente, Leticia Santos, conversaron de forma telefónica con la gerencia del área sanitaria de Vigo al no recibir información sobre este servicio desde la reunión con el gerente, Javier Puente, el pasado 9 agosto. Desde el Sergas aseguran que ya se analizaron varias alternativas para devolver el Punto de Atención Continuada (PAC) a la Casa do Mar de Moaña, pero no adelantan las obras a acometer hasta que cuenten con todo el personal sanitario incorporado a comienzos de octubre. La Xunta alega, para esta espera, que dependen del consenso con todos los médicos para poder implantar las mencionadas medidas.

Esta respuesta fue trasladada ayer por los representantes del bipartito a los colectivos que integran la Mesa da Sanidade de Moaña, en una reunión convocada por vía de urgencia después de que la semana pasada los usuarios del centro de salud moañés mostrasen su enfado al enterarse de que solo había un médico de tarde para los cuatro cupos habituales, sufriendo también dos ausencias en horario de mañana. En la concentración del pasado domingo, la 40ª consecutiva para reclamar mejoras en la atención primaria de Moaña, tanto la Plataforma en Defensa da Sanidade como la socialista Marta Freire lamentaron que la situación era más precaria este mes que en agosto, cuando se reunieron con el gerente, de ahí que amenazasen con un endurecimiento de las protestas después de haber anunciado una “tregua” manteniendo unas concentraciones de baja intensidad. Ayer desde el Sergas explicaron a la alcaldesa que las carencias actuales de personal se deben a que parte de los facultativos se encuentran todavía de vacaciones estivales o disfrutan de algún permiso. Esperan que al finalizar el periodo de vacaciones o con la Oferta Pública de Empleo (OPE) se podrán resolver las vacantes en turno de tarde. Estos nuevos médicos deberán llegar a finales de septiembre o comienzos de octubre. La Mesa da Sanidade mantiene su convocatoria de una concentración delante de la Casa do Mar este domingo a las 11.30 horas. Será la 41ª consecutiva y en ella la regidora promete informar a los asistentes de las conversaciones de ayer con la gerencia del área sanitaria. Moaña lleva sin servicio de urgencias desde que en abril de 2020, por la pandemia de COVID-19, el Sergas decidiese agrupar este servicio en el PAC de Cangas. Esto, en la práctica, implica que los sábados, domingos, festivos y todas las noches, la villa está sin ningún médico operativo en todo el territorio municipal. De ahí las concentraciones y manifestaciones que se repiten semanalmente desde el pasado diciembre. En esta primera mitad del mes, además por la tarde solo está operativo un médico, por lo que los pacientes que acudan sin una cita previa son derivados directamente a Cangas, como se explica en un cartel colgado en la puerta de acceso a la Casa do Mar. Hasta octubre no se conocerá cómo Moaña puede recuperar las urgencias y cuándo lo hará. De todas formas, parece superado el requisito de aguardar a la construcción del nuevo centro de salud en Sisalde para descentralizar de nuevo el servicio. Y es que el nuevo ambulatorio que levantará la Xunta estará en obras durante unos dos años.