Puente asegura que se va a adaptar la Casa do Mar para el regreso de urgencias

La presencia del gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, ayer en la Mesa Local da Sanidade de Moaña no sirvió para poner fecha al regreso de las urgencias, que se reclama desde la localidad, pero sí para las plazas de médico que se van a cubrir en el centro de salud de la Casa do Mar, en donde se va a crear una más. Será en octubre y serán dos, con lo que el turno de tarde en el centro de salud quedará con un total de cinco médicos que se van a cubrir en un nuevo concurso que ha convocado Sanidade. Así lo confirmó el gerente que acudió a la Mesa Local da Sanidade acompañado por la directora de Atención Primaria del área viguesa, Reyes Díaz.

La alcaldesa, Leticia Santos, mostraba ayer, al término d ela reunión, que se prolongó durante casi dos horas, su satisfacción por el hecho de que hay el compromiso de que en octubre el turno de tarde de Moaña pase a estar integrado por cinco médicos. Ahora sigue vacante desde octubre pasado una de las plazas que afecta 1.500 vecinos.

Respecto a las urgencias, el otro caballo de batalla de Moaña, el gerente les trasladó que el único motivo para que no vuelvan -están deslocalizadas en Cangas desde la pandemia- es la falta de espacio en la Casa do Mar. Anunció que se iban a realizar unas obras de adaptación centradas en la zona de descanso y en la zona de urgencias, prácticamente, para dotar de más espacio este centro mientras no se construye el nuevo en los terrenos de Sisalde, que el Concello ya ha entregado a la Consellería de Sanidade para la construcción del nuevo edificio.

En cuanto a la tercera reivindicación de Moaña, de ampliar el servicio de ambulancias del 061 con una más para O Morrazo, el gerente les confirmó que no corresponde, según señala la alcaldesa.

Pese a ello, Santos mostraba ayer su satisfacción por el hecho de que Moaña vaya a tener esos cinco médicos de tarde. Eso no se traduce en que vayan a abandonar las concentraciones de protesta que desde el pasado 12 de diciembre realizan todos los domingos ante la Casa do Mar, convocadas por la Mesa Local da Sanidade. Por el momento la de este domingo se mantiene, dice Leticia, para explicar a los vecinos el contenido de la reunión de ayer con el gerente, del que agradece su presencia en Moaña y con el que se mantiene un buen trato.

Leticia Santos asegura que mientras no lleguen las urgencia Moaña cree que van a seguir con las concentraciones de protesta igualmente.