Julio Villanueva acusa al PP de mentir y dice que el pleno no se convocó por las vacaciones de varios ediles

El vicealcalde de Bueu, Julio Villanueva, ha salido al paso de las acusaciones de “oscurantismo” por parte del Partido Popular al no haberse convocado el pleno del mes de septiembre, asegurando que el principal grupo de la oposición miente y que la causa de no haber fijado fecha ha sido, principalmente, el hecho de que varios ediles estaban de vacaciones, entre ellos algunos del principal grupo de la oposición.

“Estamos hartos de la política del PP de mentira tras mentira, con Rajoy y los hilillos de plastilina, con Núñez Feijoó ahora en Madrid y con Elena Estévez en Bueu”, señaló el edil de ACB, que subrayó que “como presidente de la Comisión Informativa de Asuntos Xerais le expliqué a todos los representantes del PP, que allí eran seis, por qué no se hizo”. Y es que inicialmente la idea era celebrar la sesión plenaria el pasado lunes, día 5, pero “el PP lo rechazó porque todavía tenían a algunos concejales de vacaciones”. Fue entonces cuando se apuntó como opción el lunes 12, aunque también se rechazó al coger vacaciones el alcalde esa semana.

La idea que cobró fuerza fue la de celebrar el pleno a lo largo de esta misma semana, pero también se chocó con la dificultad de que faltarían algunos integrantes del grupo de gobierno, y con la situación en Secretaría. “El secretario accidental cogió vacaciones y el nuevo tomó posesión el pasado jueves. Al menos hay que esperar a que aterrice y se familiarice con el entorno y los temas antes de convocar el pleno”, señalan desde el gobierno local.

El pleno será finalmente el próximo lunes, día 12, a pesar de que el alcalde, Félix Juncal, no asistirá al tomarse unos días de descanso. “Mienten como bellacos. Que se dejen de pajas mentales y no mientan. No se puede buscar cinco pies al gato, porque el quinto es el rabo”, subraya Julio Villanueva, que añade que “esto no ha sido un menosprecio a la oposición sino que precisamente no se celebró el día 5 por el Partido Popular”. Además, apunta, la sesión “tampoco tiene tanta enjundia política como para montar un escándalo”. Los dos principales puntos del orden del día serán la elección de los festivos locales para 2023 y una modificación de crédito de 42.500 euros que se retiran de la creación de la Sala Arqueológica del Bueu Romano para destinarse a la obra de pavimentación del camino de Montemogos-Area de Bon.