Elena Estévez critica el oscurantismo del gobierno local que sigue sin fijar el pleno que iba a ser este lunes pasado

La portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez, asegura que siguen a la espera de que el alcalde, Félix Juncal, convoque el pleno de agosto, que siempre se suele realizar en los primeros días de septiembre. Asegura que en un principio se barajó la posibilidad de celebrarlo en la fecha del lunes 12 de septiembre, pero luego desde el Concello se planteó la del lunes día 5, sin embargo ese día ya pasó y nunca más volvieron a tener comunicación por parte del alcalde. Es más dice que se barajó también la fecha del martes día 6, peo siguen sin ninguna comunicación. La portavoz del PP critica que por parte de la Alcaldía no se den las explicaciones oportunas en relación a la no convocatoria de la sesión en la fecha que se había trasladado: “Se confirma primero el lunes, después el martes 6 y a día de hoy no hay comunicación explicando el retraso”. Estévez preguntó ayer mismo en el Concello por este pleno y la respuesta que obtuvo es que no se sabe la fecha, en lo que califica de “una falta de respeto hacia los grupos de la oposición”. Recuerda que Juncal siempre les pide respeto institucional “pero él con los grupos de la oposición muestra muy poco”. Insiste en que tanto para el pleno de enero como para el de septiembre, la fecha siempre se acuerda con los grupos de la corporación por lo que “no entendemos el oscurantismo y secreto para no explicar los motivos que justifiquen el retraso”.

En este pleno, además de los festivos locales, se incluye una modificación de crédito por 42.500 euros que se retiran de la partida destinada a la creación de la Sala Arqueológica de Bueu Romano para la obra de pavimentación del camino de Montemogos-Area de Bon.