Cangas recuerda a los Mártires de Anguieiro y reclama una verdadera Ley de Memoria Histórica

Como cada 28 de agosto Cangas volvió a realizar un ejercicio de memoria para recordar la “espantosa matanza colectiva” que ocurrió en una madrugada como la de ayer de hace 86 años. Once vecinos de la localidad fueron “cazados” y luego asesinados en el lugar de Anguieiro, donde hoy hay un monolito que los recuerda. El acto de ayer sirvió para volver a reivindicar a los que desde entonces pasaron a ser llamados Mártires de Anguieiro y para reclamar una verdadera Ley de la Memoria Histórica. “La actual no se puede desarrollar porque nace muerta por los impedimentos conservadores que ejerce la derecha, que no quiere evocar sus raíces”, denuncia la Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas a través de un manifiesto titulado “Non esquecemos”.

La asociación toma su nombre precisamente de aquel 28 de agosto de 1936 y afirma que no será posible una “reconciliación justa y duradera” mientras no se pida perdón y se restaure la dignidad de las víctimas del franquismo. “El saber no es un patrimonio individual. Todos tenemos derecho a saber la verdad, que es un patrimonio sin exclusiones, para evitar que se puedan reproducir en el futuro las mismas atrocidades de aquella horrible dictadura”, defienden desde el colectivo. 6 El encargado de leer ayer un manifiesto fue el investigador y profesor de Economía de la Universidade de Vigo, Iago Santos Castroviejo [ya jubilado]. Fue una intervención emotiva, con referencias al poeta Miguel Hernández y a la escritora rusa Ana Ajmátova (1889-1966), que fue acusada de traición y deportada bajo el régimen soviético. Su primer marido fue acusado de conspiración y fusilado, el segundo falleció de agotamiento en un campo de concentración y su hijo estuvo deportado en Siberia. El homenaje de ayer recordó uno a uno a los asesinados hace 86 años: Secundino Ruibal Villar, Nornandino Núñez Martínez, José Nores Rodríguez, José Martínez Pazó, Alejandro Martínez Pazó, Daniel González Graña, Estanislao Ferreiro Núñez, Antonio Ferreiro Núñez, Guillermo Fernández Fernández, Antonio Blanco Rodal y Eugenio Bastos Fernández. El acto contó con varios recitados poéticos, música y un recuerdo a la recientemente fallecida Mucha Nores. Concluyó con una ofrenda floral en el monolito situado al pie de la PO-551 a su paso entre A Madalena y A Portela y con el himno gallego. El homenaje se hace coincidir con la fecha del asesinato de los Mártires de Anguieiro, pero desde la Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto lo hacen extensivo a otros 49 vecinos de Cangas que sufrieron una muerte violenta y a todos aquellos “desaparecidos, perseguidos, torturados, encarcelados, exiliados y desterrados por defender la justicia y la libertad”.