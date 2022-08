Cadena humana en Meira contra el fuego

Pasaban diez minutos de las tres de la tarde. Ana Rosa Seijas, que reside en el barrio de A Moureira, en la parroquia moañesa de Meira, estaba con su marido cuando él vio humo y se fue para ayudar a apagar el fuego. Veinte minutos más tarde ella estaba pidiendo auxilio. La antigua casa colindante a la suya, y de su propiedad, una construcción de piedra y madera que estaba vacía, había empezado a arder y las llamas entraban al jardín de su vivienda.

Es la única casa de la que se tiene constancia que se calcinó en el incendio de ayer en Meira que arrasó más de 20 hectáreas y que obligó a Medio Rural a movilizar 5 agentes forestales, 13 brigadas, con 5 miembros cada una de ellas, 7 motobombas, 8 aviones y 5 helicópteros, en medio de una gran movilización ciudadana. Los vecinos fueron los primeros en salir a sofocar las llamas formando grandes cadenas humanas por las pistas y estrechas carreteras de la parroquia, portando cubos para llenar con agua en piscinas o en donde pudieran encontrarla, con mangueras, ramas y hasta hachas para adentrarse en el monte.

Fueron los primeros en llegar a la casa de Ana Rosa en Moureira a donde acceder después una tanqueta contra incendios, que tuvo que hacerlo por unas fincas traseras al estar bloquedos los caminos con coches. Fue quizás la única nota negativa de las labores de ayer, tal y como señala la alcaldesa, Leticia Santos, que participó en la extinción, también como vecina, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de donde estaba el fuego.

“Fue una locura”, aseguraba Ana Rosa a última hora de la tarde de ayer y con el miedo todavía en el cuerpo, por un incendio que en pocos minutos y debido al viento se convirtió en un infierno, con llamas altísimas propagándose por los eucaliptos en sentido hacia Domaio. Pese a toda la colaboración que tuvo, nada se pudo hacer por salvar de las llamas la casa vieja en el número 188 de Moureira, ni un palomar, de su propiedad, en donde murieron muchas de las palomas.

El fuego, que comenzó en Quintáns y por el que la Xunta declaró a media tarde la situación 2 por peligro al núcleo de población, arrasó la zona alta de Meira, atravesó O Caeiro y A Fanequeria camino hacia la parroquia de Domaio, en donde al cierre de esta edición los equipos de extinción lo tenían controlado.

Las llamas incluso llegaron hasta la Autovía do Morrazo, en donde permanecieron cortado s los dos carriles en sentido a Rande, desde las 16:50 horas hasta las 19:15. Tráfico desviaba los vehículos por Couso hacia la carretera general PO-551, lo que generó también momentos de mucha confusión, pero no hubo altercados. El fuego tampoco atravesó la Autovía.

El conselleiro de Medio Rural, José González, se desplazó a Moaña para coordinar también las labores de extinción y estuvo en permanente contacto telefónico con la alcaldesa, con la que se reunió a última hora en la zona de Isamil. Cerca de las nueve de la noche se desactivó el nivel 2 y el incendio estaba controlado.

José González destaca el trabajo efectivo de los medios aéreos

El conselleiro de Medio Rural , José González, llegó a Moaña a última hora de la tarde para estar con los equipos de extinción y seguir las labores de control del incendio. Sobre la posible intencionalidad del mismo, asegura que él siempre alude a eso cuando se lo comunican los investigadores y que, en este caso, hay que esperar a los resultados de la investigación. Sí que dijo que el fuego estuvo muy cerca de las casas y por eso se decretó la situacion 2.

Destacó el trabajo “muy efectivo” de los medios aéreos para tratar de parar el fuego. Por la tarde no tenía constancia de ninguna casa quemada, aunque se comprobará, y solo se hablaba de algún alpendre quemado.La alcaldesa de Moaña, Leticia antos, que en un principio criticó la tardanza en el despliegue de medios de extinción y que tuvieran que ser los vecinos los que se enfrentaran a las llamas, agradeció, sin embargo, la colaboración del conselleiro, en permanente contacto con ella.

"Había mucho viento y el fuego llegó muy rápido. Daba miedo" Néstor Rodríguez - Vecino de A Fanequeira, en Meira

"Yo ayudé con cubos y mi marido fue con un hacha al monte" Elisa - Vecina de Meira

"Nos salvó que el monte frente a mi casa está limpio" José Antonio Santiago - Residente en Meira

Todo apunta a una chispa en un desbroce

Un vecino que estaba en la playa e A Xunqueira con su nieto fue una de las primeras personas en dar aviso del incendio al 112. Asegura que era un pequeño fuego en una zona de maleza junto a la Porta do Sol, en el casco urbano de Meira, pero en poco tiempo, el fuego se extendió rápido a O Caeiro. Al mismo tiempo se vio otro foco en una explanada delante de una casa, quizás porque saltó una chispa. Los propietarios de esta vivienda salieron rápidamente con medio propios a sofocar el incendio.

En pocos minutos y quizás debido al fuerte viento el fuego ya era visible en forma de llamas de hasta 15 metros de altura. Había plantado en los eucaliptos y se propagaba a una velocidad de vértigo, con un intenso humo negro que hacía pensar que allí no solo estaba ardiendo monte.

El temor se apoderó de Meira, pero también del resto del municipio. La columna de humo era brutal y en las redes sociales no paraban de publicar “Arde Meira”. Uno de los vecinos que ayer ayudaba a controlar el incendio para que no afectara a las casas, tenía claro que era intencionado y que no iban a acabar mientras que a los incendiarios no se les trate como a terroristas. “El monte arde por un rayo o una chispa”, asegura José Antonio Santiago, que estaba dentro de su casa sin percatarse que el fuego lo tenía cerca, cuando le llamaron sus hijos y nietos.

Néstor Rodríguez ayudaba a sofocar el fuego en la casa de Ana Rosa Seijas cuando le llamaron porque se acecaba a la suya: “Estaba muy cerca las casas, metía miedo”.

"Hubo alguna casa que si no llega a ser por los vecinos hubiera ardido" Leticia Santos - Alcaldesa de Moaña

La alcaldesa, Leticia Santos, agracede la colaboración “impecable” de la gente de Moaña, dando lección de solidaridad, no solo había gente afectada, sino familiares y amistades que llegaron lo antes posible para echar una mano y gracias a eso conseguimos controlar el fuego y que no afectara a las viviendas. “Hubo alguna casa que si no llega a ser por los vecinos hubiera ardido. Fue un despliegue impresionante”. También asegura que el despliegue profesional de medios fue importante.

La alcaldesa tenía previsto participar esta pasada noche en un dispositivo especial de patrulla con la Policía Local por si hubiera algún problema.

Respecto a las causas del incendio, lo que le trasladaron, es que el fuego pudo originarse por una chispa en un desbroce, aunque descarta que se tratara de un trabajo del Concello. Además de la alcaldesa, en las labores de ayuda también estuvieron todos los ediles de gobierno, además del portavoz del PP, Vicente Verdeal, uno más en esa cadena humana.