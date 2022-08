O Cuarteirón Massó cierra el recinto de A Estacada tras expirar la cesión al Concello de Bueu

El conocido como recinto multiusos de A Estacada, en Bueu, ya no será de acceso público. Al menos de momento. Los terrenos situados en el ámbito de As Lagoas son propiedad de la promotora inmobiliaria O Cuarteirón Massó, que a su vez está participada al cien por cien por Frigoríficos del Morrazo. La empresa colocó ayer una cadena en el camino de entrada, con lo que se prohíbe entrar a un espacio de 16.000 metros cuadrados y que en su día fue cedido gratuitamente al Concello de Bueu a través de un contrato de comodato.

La empresa comunicó recientemente al ayuntamiento, a través de un burofax, que ese contrato había expirado y que por tanto ya no se encontraba en vigor. Así, una vez concluido el reciente Festival SonRías Baixas decidió cerrar el acceso a los terrenos. Una decisión que se materializó ayer con la colocación de una cadena y en la que, según fuentes consultadas, también influirían posibles incumplimientos contractuales por parte del ayuntamiento. Con este cierre la empresa quiere evitar accesos indebidos a un terreno de propiedad privada y protegerse ante sus posibles consecuencias.

El primer acuerdo entre el Concello de Bueu y O Cuarteirón Massó se firmó en mayo de 2010, con una vigencia de tres años. En aquel entonces se trataba de habilitar un campo de fútbol provisional para albergar al Club Deportivo Bueu. La entidad se había quedado sin instalaciones debido al desarrollo de la urbanización de As Lagoas y el nuevo terreno de juego en A Graña todavía no estaba listo. Esa cesión se prolongó más tarde y durante todos estos años el espacio se convirtió en un “recinto multiusos”, que albergó eventos deportivos y culturales, como el SonRías Baixas, el festival de drones o incluso la Festa do Polbo, que este año tuvo lugar en el cercano aparcamiento de As Lagoas.

Una de las actuaciones más recientes llevadas a cabo en este espacio fue el acondicionamiento de unos campos de petanca, justo en la zona de la entrada, para facilitar la práctica de este deporte tradicional. Unos trabajos que fueron asumidos por el Concello de Bueu cuando, al parecer, el contrato de cesión de los terrenos ya habría concluido.

Una parcela comprada a través de una subasta de la Seguridad Social

Esta finca se ubica en terrenos que forman parte de la tercera fase del Plan Parcial de As Lagoas, del que hasta la fecha solo se ha ejecutado la primera. Los terrenos pertenecían en su día a Massó Hermanos y tras su cierre pasó a ser propiedad de los extrabajadores, que pretendían venderla para poder cobrar parte de lo que la antigua conservera les debía. La venta se materializó en noviembre de 2007 en una subasta de la Seguridad Social, a la que solo concurrió O Cuarteirón Massó con una oferta de 1,7 millones de euros por los más de 16.000 metros cuadrados de terreno.

Fue un grupo de extrabajadores de la fábrica quien se puso en contacto con responsables de Frigoríficos del Morrazo y de la inmobiliaria para sondear si había posibilidad de que pujase por la parcela. En aquel momento la promotora estaba inmersa en los trabajos de la urbanización de la Manzana Massó y decidió pujar por los terrenos para sus proyectos de futuro.