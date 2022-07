La la Asociación de Comerciantes e Industriais de Bueu (Acibu) y la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (Fecimo) inauguró hoy en el aparcamiento de As Lagoas la segunda edición de feria de oportunidades “Bueu non Stock”, que reúne a 17 comercios de O Morrazo y que ofrecerán descuentos de entre el 40 y 70% en una amplia variedad de productos. Desde moda a joyería o complementos.

El acto inaugural contó con el responsable de la Dirección Xeral de Comercio, Manuel Heredia, que colabora con la financiación del evento; representantes del Concello de Bueu; y la presidenta de Fecimo, Ana Ave. Tras un recorrido por los puestos defendieron la importancia de la “colaboración” y de la “unión” para poder garantizar el éxito y continuidad del comercio local y de proximidad. La “Bueu non stock” reúne este año a un total de 17 comercios de la comarca de O Morrazo, que representan a sectores tan diversos como la moda (mujer, hombre, juvenil e infantil), zapatería, lencería, joyería o complementos, entre otros. Una buena muestra del tejido comercial de Bueu, Cangas y Moaña. La feria estará abierta hasta el domingo y se espera una gran afluencia de público, tanto de vecinos de la comarca como de visitantes que pasan sus vacaciones en O Morrazo. La feria estará abierta en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 23.00 horas y contará con actividades de entretenimiento para los más pequeños. En el recinto habrá hinchables, que estarán abiertos en horario de tarde y las entradas se pueden conseguir a través de las compras realizadas en los puestos de la feria.