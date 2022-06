La celebración del mercadillo ambulante extraordinario, la apertura de la plaza de abastos y la coincidencia con el Mercado do Revolto, instalado hasta mañana en la Alameda de O Sinal activaron ayer las ventas en el centro de Cangas, asegura la mayoría de los comerciantes implicados, que celebran la decisión de abrir sus establecimientos en la jornada festiva de San Xoán, con permiso del Concello. La afluencia de público fue continua en los puestos que estuvieron abiertos y la actividad se vio también reflejada en la facturación, “tan buena o mejor que un viernes laborable”, señalan algunos de los consultados, y refieren que la meteorología también les esta echando una mano porque no anima a ir a la playa y, así, mucha gente aprovecha para salir de compras. Artesanía, coleccionismo, antigüedades, alimentos artesanales, música o talleres infantiles complementan el Mercado do Revolto, que sigue abierto hoy y mañana durante todo el día.