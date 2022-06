La Mancomunidade do Morrazo cierra 2021 con un superávit de 710.930 euros

Con un remanente de tesorería de 710.930 euros. Así concluyó la Mancomunidade do Morrazo, que gestiona la recogida de la basura en Cangas, Moaña y Bueu, el ejercicio de 2021, según la cuenta general que ayer fue presentada en la Comisión de Contas a representantes municipales. En la cuenta figuran 3.490.000 de ingresos y algo más de gastos, 3.523.000, pero resulta superávit por el dinero en caja. La recaudación de la basura fueron 2.316.531 euros.

En la misma comisión se dictaminaron los presupuestos para 2022, que se elevan a 4,1 millones, similares a los de 2021, en un año en el que se va a decidir la municipalización o no de la basura. Por el momento, los presupuestos son continuistas y siguen contemplando el pago mensual a la actual empresa encargada, Urbaser, desde que concluyó la última prórroga de la concesión en octubre pasado. La empresa recibe todos los meses a cuenta unos 145.000 euros de los que la Mancomunidad descuenta o aumenta con la liquidación de las facturas mensuales que entrega la empresa. Los primeros meses ha sido a favor de la Mancomunidad.

Por aprovechamientos especiales, es decir, por la venta de productos reciclables, ingresa 410.000 euros. La Mancomunidade ya no arrastra deuda con Sogama, está al día, solo tiene pendiente de liquidar 1,6 millones del préstamo ICO que se había solicitado, por 6,7 millones, para liquidar otras deudas y que concluirá en 2023. En los presupuestos siguen figurando 45.000 euros del convenio con el balonmano y entre 500.000 y 600.000 para nuevos contenedores. No hay grandes inversiones en turismo como el año pasado, sew tramita una subvención pero para 2023 y se está pendiente de una ayuda de los Fondos Feder para seguir el reciclaje in situ.