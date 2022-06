El arte más atrevido invade Cangas

Cangas ha tenido que esperar más de dos años, debido a la pandemia, para poder retomar la Bienal Internacional Arte no Morrazo Concello de Cangas-Frigoríficos del Morrazo que ayer se inauguró, en su vigésima cuarta edición, en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, con una selección de casi 40 obras. Se trata de 24 obras pictóricas y 15 de escultura procedentes de diferentes rincones de España y también algunas de artistas del extranjero como de México o Moldavia. El comisario de la bienal es el artista local Camilo Camaño, alma máter de esta muestra.

El Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela extiende su alfombra roja para dos grandes eventos de Cangas como son la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo y la Bienal de Arte Internacional que desde 2013 es bienal y se convoca cada dos años. La pandemia impidió celebrar la XXIV edición en la fecha que le correspondía, pero el Concello la ha retomado y ayer la inauguró como una de las ediciones de arte más atrevidas, en palabras de su comisario y artista local, Camilo Camaño.

En la sala de exposiciones pueden verse una selección de 40 obras -24 pictóricas y 15 escultóricas- de artistas procedentes, muchos de ellos de Galicia ( A Coruña, Vigo, Lalín, Santiago, Foz, Sarrria, Pontevedra, Tomiño, Baiona y O Irixo y Boborás, en Ourense ; además de Cangas y Moaña) pero también nueve pintores y escultores otros lugares de España como Valencia, Móstoles, Madrid, Sevilla, Alicante, Salamanca y Asturias. La firma internacional la ponen Natasha Lelenco, de Chisinau (Moldavia), aunque residente en Fisterra, con el acrílico sobre lienzo “Novas xunglas”; y J. Ilhuicamina, nacido en México en 1959, aunque desde 1985 reside y trabaja en España, con la escultura “HomoVirus”en plástico, metal madera y acrílico.

Las obras de Lelenco como ella explica, “xiran arredor de temas principalmente humanos: a morte, a conformación do relato histórico, a percepción do valor, a construción da subxectividade, o microcosmos da familia, abordados nun xogo plástico de repeticións, xustaposicións de cores, deformacións a favor do verismo psicolóxico e utilización arbitraria de elementos e recursos que teño polo taller”

J. Ilhuicamina es hijo de padres artistas y pintores, realiza estudios de Pintura y Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México aunque, como él incluso dice, “su formación es fundamentalmente libre y autodidacta”. En el año 1979 viaja a Francia y desde 1985 reside en España. Cuenta con un importante historial artístico, así como diversos premios y publicaciones y en este año 2013 llega a la Delegación de la Xunta en Vigo tras realizar la exposición itinerante “Semillas de Frida” en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía además de exponer en Barcelona, en el XIV Salón Internacional 2013, en la ESART Galería.

Los artistas

Con ellos exponen los valencianos Fernando Jiménez y Vicente Gómez Pérez; Richard García (Móstoles); Juanma Benítez (Sevilla), Guillermo Masedo y M. Navas Camba (Madrid); Lidia (Asturias), Talonzín (Salamanca), Joaquín Lloréns (Alicante) Moisés Iglesias, Rosa Neutro,Tiago Arís, y Ángel Barreiro (Cangas), Antón Iglesias (Lalín), Ben Couto, Miriam Cidrás, José Miranda, Alberto Ardid, Juan Coruxo, María X. Fernández, Rebeca Lar y Ruth Lodeiro (Vigo), Cristina Carvajal y Aynara Pereiro (Moaña), Bugallo (Dodro), Alejandro Pardo y Beatriz S. Sáa (Santiago), Alberto Pena (Foz), javier Pena (Sarria), Sara Piñeiro (Pontevedra), el artista Luis 7 (Tomiño), Nerea Cordeiro (Bueu), Marcos Covela (O Irixo), Andrea Torres (Marín), Malú Feijóo (Baiona), Roni (Boborás) y Lucía Perdiz (Ourense).

“Arte no Morrazo” permanecerá abierta en el Auditorio hasta el 15 de julio. En la inauguración de ayer participaron en representación del Concello, la concejala de Cultura de Cangas, Aurora Prieto; el edil Mariano Abalo y la concejala popular Dolores Hermelo. Prieto destacó que “a arte e a cultura aumentan a harmonía, a tolerancia e a comprensión entre as persoas, obxectivos que desde o Concello búscanse sempre ”. Con la concejala estaba, además del director del auditorio y miembro del jurado Juanjo Pérez, el comisario de la bienal, Camilo Camaño, que recordó los incipientes años de Arte no Morrazo “ateigados de ilusión” de los que “ansiábamos lanzar ao mundo un profundo berro en favor da humanidade por medio da especie de esperanto que supón a arte” y se refirió a esta edición como la más arriesgada.

En la Bienal de Arte no Morrazo se entregan cuatro premios por importe de 3.000 euros cada uno (12.000 euros en total), uno de ellos en forma de beca para realizar estudios de postgrado en la facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Su decano Xosé Manuel Buxán forma parte del jurado y preside la clausura de la bienal cuando se entregan los premios. Dos de las obras galardonadas quedan en posesión del Concello y las otras dos de Frigoríficos.