Docampo apuesta por “mover ficha” para que el dominó se declare deporte en Galicia

Cangas volvió a retomar la celebración de su trofeo Open de Dominó y en este último fin de semana, bajo la organización de la Asociación Recreativa e Deportiva Dominó Morrazo, que preside Serafín Docampo, se reunieron en la localidad 62 parejas de jugadores, procedentes de diferentes rincones de Galicia y también algunas de Asturias. El dominó, que tanto cultivó el fallecido expresidente de la Xunta y líder del PP, Manuel Fraga, sigue muy presente en O Morrazo, aunque Galicia sigue arrastrando una deuda pendiente para su declaración como deporte.

Serafín Docampo asegura que Canarias, Murcia, Valencia o Cataluña ya lo han declarado como deporte y recuerda que en Galicia hubo un intento hace algunos años, pero no salió adelante, por lo que cree que ahora debería de retomarse la iniciativa y mover ficha en este sentido. Asegura que en estos momentos las entidades son asociaciones culturales sin ánimo de lucro, que viven de la “penitencia”. De ser deporte ya entrarían en subvenciones y se podría dignificar más la cultura del dominó, lejos de esa imagen de juego vinculado “a los bares y al agua mineral” porque el dominó ayuda a ejercitar la mente y memoria. Docampo asegura que siendo deporte se podría introducir más entre la juventud, como se hace con el ajedrez, y garantizar el relevo generacional que ahora prácticamente no existe. Esa falta de relevo generacional se vio en este último trofeo en Cangas, en donde la media de edad era de más de 50 años y, además, todos hombres. El presidente de la asociación de O Morrazo, con sede en Cangas, señala que en alguna ocasión tuvieron jugadoras mujeres, y que en el club hay un par de ellas que juegan bien, pero no dan el paso a federarse.

En el trofeo de Cangas, que se celebró durante todo el sábado en Don Hotel, en donde se alojaron muchos de los inscritos, quedaron vencedores la pareja formada por Javier Nogueira y Carlos Ricón, de Ponte Caldelas; en segundo lugar los vigueses Luis Ferreira y Manuel Carballal. En tercera posición, los cangueses Rafael Oliveira y Ramón Iglesias y de cuartos, José Benito Lorenzo y José López, también de Ponte Caldelas. El premio a laprimera pareja de O Morrzo fue para fenando Guimeráns y carlos Coya. Por equipos, el primero fue Xabre (Ares), seguido de Forcarei, en tercer lugar Verdugo de Ponte Caldelas, en cuarto lugar, El Olivo, de Vigo; y de quintos O Morrazo A.

Serafín Docampo empezó a jugar a los 19 años, a través de un hombre mayor que acudía a su casa a podar las viñas y con su hermano. Con ellos asegura que le entró “el bicho” porel dominó. Recuerda el primer trofeo que organizó a finales de los 70 en el Bar Israel, conocido como “Club obrero”, en el cruce de Menduiña, en Aldán. Tras una temporada alejado, volvió en 2010 y se federó en 2013. En 2014 nacería la Asociación Dominó de O Morrazo, de la que es presidente desde entonces trabajando con él Rafael Oliveira, como vicepresidente; José Cordeiro Lemos, tesorero; o Rafael González, secretario, entre más vocales.