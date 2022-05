Aniversario de Teixugos Celestes

La peña celtista de Aldán, Teixugos Celestes, celebró en el Restaurante Capitán su 9º aniversario, despidiendo así una temporada que acabó con el Celta en una zona tranquila.

Mucho ruido y, por suerte, pocas nueces con la tormenta eléctrica

Más de 1.300 rayos cayeron sobre Galicia en la noche del sábado para el domingo. El ruido en la comarca dificultó el sueño a miles de vecinos, pues durante las dos horas de mayor actividad eléctrica no paraban de sucederse los truenos que seguían a los resplandores en el cielo. Por suerte no ocurrió ninguna desgracia y la tormenta eléctrica pasó sin causar daños en la zona, ni físicos ni materiales. La tormenta, propia del verano, tampoco impidió a los más jóvenes disfrutar de un sábado de fiesta en la zona de la movida de Cangas, en donde no faltó el ambiente. Ni siquiera la lluvia frena las ganas de salir después de dos años de depresión por culpa de la maldita pandemia.