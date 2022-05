Lela ya es “grande” de Moaña

La fundadora de la Protectora de Animais do Morrazo, Aurelia Soaje Pérez “Lela”, fallecida en el año 2019, será siempre recordada por los moañeses como una de sus figuras más destacadas al aprobar ayer el pleno, por unanimidad, su nombramiento como Hija Predilecta de la villa a título póstumo, concluyendo así un proceso que partió de un grupo de vecinos, los actuales gestores del refugio de mascotas y, sobre todo, la que fue cuidadora de Lela en sus últimos cinco años de vida, Sonia Freire. La alcaldesa, Leticia Santos, reconoció en la homenajeada a “una pionera en la lucha por los derechos de los animales”.

Además de los grupos políticos intervino la actual secretaria de la Protectora, Lorena Gago, quien describió a la persona que dio su vida por esta entidad por haber “querido y amado a tantos seres indefensos que no tenían el privilegio de tener un hogar en el que habitar”.

Gago destacó de la histórica promotora de la Protectora que tiene sus instalaciones en el monte de Broullón su “lucha incansable y constante, perseverancia y tenacidad, amor hacia los de cuatro patas”. Recordó que Soaje “levantó un lugar que se dedica en cuerpo y alma al cuidado de tantos perros que siguen luchando contra el abandono y el maltrato. Una lucha que sigue y que Lela comenzó hace más de 20 años”. Valoró los comienzos de Lela “sin apenas medios y dedicando su vida íntegramente a esta labor”.

Laura Comesaña, Salvador Meira y Olga Santomé pusieron el apartado musical a la tarde con la interpretación de la canción “Lela”, inmortalizada por Dulce Pontes.

Todos los grupos mostraron su reconocimiento a la fundadora del refugio de animales. Javier Carro (XM) la definió como “luchadora”. Marta Freire (PSOE) recordó la “profunda huella que dejó en toda la comarca. Moaña tenía una deuda grande con Lela”. Vicente Verdeal (PP), recordó cómo Lela “comenzó cuidando de los animales abandonados en su barrio de Vilela” y la frase que siempre repetía: “Una adopción no es un regalo. Es una vida”. Odilo Barreiro (BNG) puso en valor que “sus posicionamientos a finales del siglo pasado no eran nada fáciles de mantener” y destacó su “tenacidad”.

Entre el público asistente no faltaron personalidades como la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas y el edil Mariano Abalo, así como el exalcalde moañés Cándido Pena y otros distinguidos de Moaña como el hijo adoptivo Manuel Méndez y el cronista oficial Manuel Uxío García Barreiro.

Este domingo, a las 12.30 horas, se descubrirá una placa con el nombre de Aurelia Soaje al lado del monumento a los animales abandonados, que ella misma promovió en su día.

“Ahora todos sabrán quien fuiste, Leliña”

El discurso más emotivo del acto de ayer correspondió a la cuidadora que compartió con Aurelia Soaje sus últimos años de vida, Sonia Freire. Se dirigió a la homenajeada asegurándole que “el refugio está en muy buenas manos. Los perritos están bien atendidos. Comen todos los días y no pasan frío. Puedes estar tranquila”. Reconoció, la cuidadora, que “una tarde de charla contigo me bastó para darme cuenta de que te mereces un reconocimiento por el esfuerzo y empeño que has puesto en toda tu vida para luchar por los animales”. Freire se declaró, “feliz” de que se reconozca a esta figura. “A partir de ahora todos sabrán quién fue Lela Soaje y estarán en la historia de Moaña. Siempre estarás en mi corazón. Te quiero Leliña”, concluyó entre aplausos y visiblemente emocionada.