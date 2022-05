Eso es lo que ofrece el Beach Club de Fogar do Santiso en la playa de Lapamán, una iniciativa que levantó el telón en la tarde de ayer con música en vivo y una queimada gratuita, y que promete dar mucho que hablar este verano.

Los rumores que de las sedes llegan a las terrazas

Debe ser el tiempo de verano el que propicie adelantos de acontecimientos. Estaban esta semana varios partidos políticos dándole vueltas a los candidatos a la alcaldía de Cangas. Las runiones son secretos a voces y los comentarios tardan muy poco en llegar a las soleadas terrazas de la villa. Que esa candidatura independiente y transversal en la que se insistía tanto en invierno parece lejana, que gana puestos el PP, donde habrá cambios enormes, que se presumen ciclónicos. Y en el PSOE, lo que parecía hecho, no está hecho y vamos a ver qué se hace. El BNG se atrinchera, pero desde arriba empiezan a mandar señales y en Avante! también habrá cambios en la cabeza del cartel. Ciudadanos, que sobrevive de milagro, insiste en presentarse, dividiendo la derecha tan necesitada de mayoría absoluta. Y ahora Podemos e Izquierda Unida, que no sabemos si irán juntos o separados. La presencia de Podemos ayer en el mercadillo de Cangas da qué pensar. Claro que mientras se ponen o no de acuerdo puede pasar lo que pasó en Andalucía. Las siglas de ACE están en disputa, pero no se sabe hasta que punto ahora mismo tienen mercardo. Y que no aparezca otro mirlo blanco de esos que acostumbran a salir cada cuatro años.