La Cofradía de Cangas reabrió esta mañana la lonja para realizar la subasta de navaja, después de tres días de amarre en protesta por la subida del precio del gasóleo y en solidaridad con el sector del transporte de mercancías por carretera, y tras el acuerdo ayer de la Federación Nacional de Cofradías, después de la reunión con el ministro Luis Planas, de desconvocar el paro.

Al contrario que en otras cofradías, buena parte de la flota en Cangas salió a faenar, como la del marisqueo a flote (almeja), la de la navaja y algunos barcos del enmalle para largar los aparejos como los de la centolla; mientras que percebe y erizo decidieron no salir por problemas del mar. Otros no lo hicieron porque no les compensa el trabajo con el precio del gasóleo.

La subasta de la navaja, en la que se pusieron a la venta 240 kilos, se saldó con buenos precios, con un mínimo de 19,35 (la semana pasada estuvo a 18,80) y un máximo de 21,10. Los compradores fueron depuradoras de la zona, alguna de Cambados también, que venden a Madrid y con la idea de trasladar la mercancía en furgonetas.

Por el momento, la Cofradía de Cangas secundó el acuerdo de la Federación Nacional de desconvocar el paro, a la que otros marineros de pósitos han plantado cara, pero pendiente de la asamblea que celebrará esta tarde en la lonja, en la que se valorará si se vuelve a parar o no.